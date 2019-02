Jornada 25 Simeone, ante su peor pesadilla liguera Atlético de Madrid y Villarreal esperan contagiarse en Liga de su buena semana europea para no perder de vista sus objetivos ICÍAR MUÑOZ Madrid Domingo, 24 febrero 2019, 00:12

El Atlético de Madrid recibe al Villarreal en el Metropolitano marcado por la dulce resaca de la victoria en Champions ante la Juventus. Enfrente un rival con la urgencia de salir de la zona baja de la tabla pero que también llega ensalzado de la competición continental tras lograr la clasificación para octavos de la Europa League.

El equipo rojiblanco no lleva un mes de febrero de muy buenos resultados, puesto que perdió dos partidos consecutivos ante el Betis y el Real Madrid y logró una victoria por la mínima en el Estadio de Vallecas, del que salió criticado por su mal juego. Sin embargo, todo cambió ante la Juventus.

Por su parte, los de Javi Calleja todavía se encuentran en el pozo de la clasificación, aunque el conjunto amarillo, que aún no ha mostrado la calidad que tiene la plantilla, parece que comienza a resucitar en las últimas semanas.

Aquellos que piensen que el conjunto de Diego Pablo Simeone se llevará los tres puntos con facilidad están equivocados, ya que los datos hablan por sí solos. El 'submarino amarillo' es de los pocos equipos que tienen el balance a favor ante el Atlético, ya que en las 35 ocasiones en las que se han enfrentado, los colchoneros han logrado doce triunfos por los catorce del Villarreal. De hecho, desde la llegada de Simeone, los rojiblancos han conseguido ganar cuatro partidos por las cinco victorias de los amarillos, un registro que se une al hecho de que Calleja nunca ha caído derrotado en sus duelos ante el técnico argentino.

Los datos reflejan que el Villarreal sabe como jugarle al 'Cholo'. Pero no solo eso, sino que ahora llega con una buena racha en cuanto a resultados, en uno de sus mejores momentos de la temporada. Desde la vuelta de Javi Calleja al banquillo, su decisión de poner una defensa de tres centrales junto a dos carrileros profundos ha provocado un lavado de imagen en el equipo. De esta manera, el entrenador madrileño valoró en al previa del partido el cambio del equipo y destacó sus posibilidades de llevarse la victoria del Metropolitano: «Si mantenemos la seriedad que estamos teniendo atrás, el equipo se muestra como un bloque y mostramos nuestro nivel, podemos sacar una victoria en el Metropolitano».

El técnico del 'submarino' no podrá contar con Bonero, apartado por lesión hasta finales de marzo, por lo que tendrá que utilizar a Funes Mori o Mario Gaspar de tercer central. Tras la baja de Trigueros, que se lesionó en la rodilla en la eliminatoria de la Europa League ante el Sporting de Portugal, todo apunta a que se repita el once titular que se enfrentó ante el Sevilla, con Cazorla y Pedraza, dos de los hombres más importantes del equipo, en un momento de gran nivel.

Por su parte, el Atlético de Madrid intentará brindar a los suyos una nueva victoria después de ganar a la Juventus para meter pie y medio en los cuartos de final de la Liga de Campeones, objetivo principal de los rojiblancos en este año con el sueño de la final en casa. Simeone, que como siempre va «partido a partido», afronta ahora un partido complicado, para no perder de vista definitivamente al Barça y soñar, por qué no, con la Liga. Sabe el entrenador argentino de la dificultad del partido y así lo reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro ante «un equipo complejo, duro, difícil con muy buenos futbolistas». Para este partido podrá disponer de todos sus jugadores, excepto el defensa Lucas Hernández, que sufre una distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla por un traumatismo, aunque posiblemente opte por hacer rotaciones tras la Champions y entren en el once titular hombres como Lemar, Arias y Morata.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Godín, Giménez, Filípe Luis; Rodri, Koke, Saúl, Lemar; Griezmann, Morata.

Villarreal: Asenjo; Victor Ruiz, Álvaro, Funes Mori; Mario Gaspar, Cáseres, Iborra, Cazorla, Pedraza; Carlos Bacca y Toko Ekambi.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga