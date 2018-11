Jornada 13 Seis hombres para dos puestos Simeone podría emplear a Saúl como central de emergencia. / Rodrigo Jiménez (Efe) Hay media docena de candidatos posibles para disputar el Atlético-Barcelona supliendo las bajas en el centro de la zaga rojiblanca y la de Rakitic en el centro del campo culé JACOBO CASTRO MADRID Jueves, 22 noviembre 2018, 06:52

Atlético y Barcelona disputan este sábado uno de los partidos más importantes de lo que va de Liga. Un encuentro en el que ambos conjuntos, lamentablemente para el espectáculo, no van a poder alinear sus mejores onces. Por parte rojiblanca, la duda radica en quiénes ocuparán el centro de la zaga. Teniendo en cuenta que Diego Godín es baja segura y que los otros tres centrales, José María Giménez, Stefan Savic y Lucas Hernández, se encuentran entre algodones, no es descabellado pensar que Diego Pablo Simeone tenga que buscar una solución de emergencia. Por parte culé, la incógnita se centra en ver quién sustituirá a Ivan Rakitic, sancionado y lesionado.

Un central de emergencia

Mientras Simeone reza para que al menos dos de sus centrales lesionados puedan jugar el partido contra el Barcelona, no pierde vista las soluciones que puede utilizar si únicamente puede contar con uno. Y las opciones se centran en tres nombres. Lo lógico sería utilizar a Francisco Montero, central del filial, que ya jugó unos minutos ante el Borussia Dortmund en Champions y frente al Athletic Club de Bilbao en Liga. A su favor juega ser un jugador que conoce el puesto perfectamente, pero tiene contra una inexperiencia que Luis Suárez, uno de los mejores delanteros del mundo, podría penalizar.

Otro que conoce el puesto es Saúl Ñíguez, que pese a no haber desarrollado su carrera como central, jugó varias veces con el Rayo Vallecano en esa posición y hasta en el Atleti, sin ir más lejos los últimos minutos del encuentro ante el Athletic de Bilbao de hace poco más de una semana. Sus condiciones y su experiencia le permitirían hacerlo bien, pero lo cierto es que el Atlético perdería a uno de sus mayores peligros ofensivos dejando al ilicitano en una posición tan retrasada.

Fuera de estos dos, las opciones para Simeone se centran en Thomas Partey, que, al igual que Saúl, jugó los últimos minutos del partido frente al Athletic en esa posición. De hecho, la pasada temporada, también formó como central en la derrota del equipo por 3-1 ante el Sevilla en la Copa del Rey. Al igual que Saúl, el africano cuenta con mucha experiencia en partidos importantes, pero existen dudas sobre cómo podría adaptarse a esa nueva posición en un encuentro tan exigente. El resto de soluciones ya serían mucho más improvisadas. Pasarían por intentar adaptar a alguno de los laterales, Juanfran Torres, Filipe Luis o Santiago Arias, al centro de la zaga o apostar por algún otro canterano, como Alberto Rodríguez 'Tachi', central y capitán del Atlético de Madrid B.

Un sustituto para Rakitic

El caso de Ernesto Valverde es mucho más fácil, que cuenta con centrocampistas de sobra en su banquillo. Cierto es que ningún otro jugador tiene las condiciones de Rakitic, pero hay varios que tienen opciones de ocupar su posición. El favorito en todas las apuestas es Arturo Vidal. El chileno, que empezó la temporada contando poco y reaccionando de forma polémica cada vez que Valverde le dejaba fuera del equipo, parece haber cambiado su actitud y ha completado buenas actuaciones en las últimas jornadas, anotando goles ante el Betis y el Real Madrid y dándolo todo en el duelo de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. Su perfil es perfecto para un partido que se presenta muy duro y trabado. La principal duda que existe es su papel cuando el Barcelona tenga la pelota, ya que hasta la fecha ha demostrado tener problemas para adaptarse al estilo de juego culé.

Arturo Vidal, celebrando su gol en el clásico. / Paul Hanna (Reuters)

Esa falta de adaptación puede abrir las puertas del once a Rafinha Alcántara. El brasileño dejó muy buenas sensaciones como sustituto de Leo Messi cuando el argentino estuvo de baja y además tiene experiencia en esa posición de centrocampista. Sin embargo, parece que no termina de convencer a Valverde en ese puesto, ya que tras jugar de titular ante el Sevilla en la Supercopa, prácticamente desapareció del once hasta la baja de Messi.

El que podría acompañar a Leo Messi al entrar por Rakitic sería Ousmane Dembélé. El francés, protagonista de numerosos actos de indisciplina en las últimas semanas, podría tener una oportunidad en el partido ante el Atlético de Madrid. Su entrada llevaría a Coutinho al centro del campo. Parece una de las opciones menos probables viendo el momento actual del ex del Dortmund, su poca implicación defensiva y la fragilidad que ha mostrado Coutinho cuando ha formado en el centro del campo.

El resto de soluciones pasarían por utilizar a alguno de los centrocampistas que apenas han tenido protagonismo esta temporada, como Carles Aleñá, Denis Suárez o Riqui Puig, o, en lugar de optar por Dembélé, dar entrada a Malcom o a Munir y bajar a Coutinho al centro del campo. Ambas ideas parecen estar lejos de la cabeza de Valverde.