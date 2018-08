Jornada 1 Keylor mantiene la titularidad y Courtois lo ve en el banquillo Courtois durante el entrenamiento previo en el Santiago Bernabéu / AFP Lopetegui decidió apostar por la experiencia del costarricense en el debut liguero de los blancos en el Bernabéu MELISA CABALEIRO Madrid Lunes, 20 agosto 2018, 00:03

La experiencia es un grado. Eso debió pensar Lopetegui al alinear a Keylor Navas como portero titular en lugar de un Thibaut Courtois recientemente aterrizado en la capital. Apenas han pasado nueve días desde que el Guante de Oro del Mundial empezase a entrenarse con sus nuevos compañeros.

El belga no fue inscrito para la Supercopa de Europa, tuvo que aguantar algunos insultos por parte de los aficionados de su ex equipo, y el vasco decidió tampoco apostar por él en el primer partido de Liga. Aunque no haya pisado el césped de forma oficial con el equipo junto al que «cumple un sueño de infancia», Courtois -que ya tiene dorsal de forma provisional, el 25 a falta del adiós de Kiko Casilla- desea ser importante en las tres competiciones aunque en el primer asalto liguero, el costarricense haya resultado vencedor por el momento.

Ante el Getafe, Keylor Navas no estuvo exigido. No obstante, el gris balance del 'tico' ante el Atlético de Madrid en Tallín -cinco disparos y cuatro goles- despliega un sendero de esperanza para Courtois, que espera tener en breve el dorsal '13', con el que jugó en Atlético y Chelsea, y asentarse en el once.

Además, sus números le avalan. El belga ha dejado su portería a cero en un 50% de los encuentros disputados mientras que Keylor Navas lo ha logrado apenas en un 24% de ellos. Aunque el ticosabe que las cifras no hablen a su favor, él es el portero de las históricas tres Champions consecutivas. Un logro del que muy pocos pueden presumir, aunque para conocer su futuro más inmediato solo queda una solución: esperar.