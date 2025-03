Ancelotti: «Simeone y yo tenemos una idea muy parecida del fútbol»

Óscar Bellot Madrid Martes, 11 de marzo 2025, 16:57 Comenta Compartir

«Lo considero un gran entrenador y tenemos una idea muy parecida del fútbol», dijo Carlo Ancelotti cuando le pidieron su opinión acerca de Diego Pablo Simeone, el técnico al que más veces se ha enfrentado a lo largo de su carrera, en vísperas de la batalla del Metropolitano que resolverá este miércoles otra guerra a vida o muerte entre Real Madrid y Atlético en la máxima competición continental.

«Es solo un partido que nos permite seguir soñando en esta competición como hicimos el año pasado. Este año es más complicado, pero seguimos con confianza de seguir peleando en esta competición hasta el último partido», resaltó el preparador del Real Madrid a las puestas de otro encuentro de máxima exigencia en el que cualquier aspecto puede marcar la diferencia.

«Todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético han sido muy igualados y competidos. A veces hemos ganado nosotros y a veces ellos. Mañana va a ser lo mismo, se decidirá por pequeños detalles», aventuró un técnico que dejó una curiosa reflexión al hilo de la sentencia que dejó hace una semana relativa a los dos tipos de futbolistas entre los que distingue. «Si tú corres mucho puede ser que empates, si marcas la diferencia es más probable que ganes el partido», aseveró.

Escondió las cartas Carletto sobre el once que dispondrá ante el Atlético e incidió en su consideración de que pueden ser tan importantes los suplentes como los titulares. «Tengo más de once jugadores que pueden jugar en este partido y los que no juegan pueden aportar cuando entren. Un cambio bien hecho puede marcar la diferencia», manifestó el entrenador del Real Madrid, que restó importancia al hecho de que Modric no haya enlazado aún dos titularidades seguidas en lo que va de curso. «Es casualidad. No miro la estadística para plantear la alineación de mañana. Que Modric no se preocupe porque no miro estas cosas de que nunca ha jugado dos partidos seguidos», atajó.

Ancelotti no percibe falta de química entre Vinicius y Mbappé. «Esto que habéis visto vosotros no lo he visto. Me parece que se llevan muy bien», indicó sobre los dos principales astros del Real Madrid un míster que recordó que «los responsables de la victoria son siempre los futbolistas». ¿Y de una derrota? «Ya lo sabéis», replicó Carletto, que se mostró cómodo con el hecho de que su estamento esté siempre en el disparadero. «Todos los entrenadores lo tienen muy claro, que el único responsable es siempre el entrenador. No es nada nuevo en el fútbol. Somos conscientes de esto. Para mí está bien porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido y es justo por estar en un puesto que me gusta que tenga la responsabilidad que tengo que tener», especificó.

Resaltó que el Atlético «puede jugar de muchas maneras», al igual que «el Real Madrid» y aseguró además que no ensayarán una tanda de penaltis puesto que el aspecto mental es «más importante» en esta suerte que el técnico.