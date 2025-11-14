Aitor Echevarría Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:05 Comenta Compartir

con apenas 20 años, Khalid Abu El Haija, nacido en Alemania (en Schleiz, el 13 de noviembre de 2005) y con doble nacionalidad alemana y palestina, defiende la camiseta de la selección árabe.

Cuando le anunciaron que entraría en la convocatoria, Khalid lo tuvo claro: «Estaba muy, muy contento. Fue un gran sentimiento. Es un honor jugar para Palestina». Para el joven, jugar en Europa significa mucho: «Estoy seguro de que los palestinos están muy emocionados. Porque este partido es un gran escenario para que más personas hablen de lo que ocurre allí. Cuando juegas aquí en España, tienes una voz mucho más fuerte, porque España es un país muy popular».

Al hablar sobre Palestina y Gaza, sus palabras reflejan su compromiso a pesar de haberse criado lejos: «La única palabra que puede describir estas cosas es 'horrible'. Es un gran crimen lo que está pasando allí. Este tipo de eventos me parecen una gran oportunidad para que las personas tengan más esperanza, y tal vez, Inshallah (si dios quiere en árabe), la libertad algún día». Y en referencia a la situación en Gaza añade: «Cuando veo vídeos o cuando llamamos y hablamos con nuetra gente de allí… es muy triste escuchar lo que están viviendo cada día».

Consciente de las diferencias entre las oportunidades que tuvo él y las que tienen sus compatriotas, Khalid declara: «Es una realidad muy difícil. En Alemania es fácil, puedes ir a la calle y jugar al fútbol, pero la gente allí no puede hacerlo porque tiene que luchar por su vida», dice.

La fe como motor

«Para mí la creencia en Dios es clave. Somos religiosos y creemos que todo sucede debido a un propósito». Y proyectando el recuerdo que se llevará del estadio agrega: «Espero con ansias el ambiente del estadio. Las personas apoyando a Palestina. Me han dicho que estará lleno. Espero que sea una buena fiesta». Khalid Abu El Haija encarna una dualidad. Alemán de formación, palestino de corazón. Al final de su intervención, el defensa deja un mensaje claro: «Que el mundo sepa que Palestina es para el país, para la gente de allí. Nadie merece pasar por lo que están pasando».

