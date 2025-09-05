Un empresario le deja a Neymar una herencia de 1.000 millones de dólares El hombre, que tiene 31 años y que afirma que no goza de buena salud y que tampoco pareja ni descendencia, le lega todo al futbolista

Neymar es uno de los futbolistas que más dinero ha generado en la historia. El brasileño se embolsa cada año unos 95 millones de euros al año entre salario y contratos publicitarios, según Forbes. Por si fuera poco, el exjugador del Barcelona y PSG recibirá una inyección de dinero que no esperaba. Ni él ni nadie. Y es que un empresario de unos 30 años, cuya identidad no ha sido revelada y que no goza de buena salud, ha declarado único heredero al futbolista paulista. El hombre le ha dejado unos 1.000 millones de dólares (853 millones de euros).

Del joven benefactor poco se sabe. Solo que no goza de buena salud, no tiene pareja ni tampoco descendencia. Lo que sí se ha hecho público es el testamento, que se ha viralizado en redes sociales y en el que el hombre afirma que tiene gran afinidad por el futbolista, con el que dice que tiene puntos en común. «No tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco. Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación de Neymar con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día», afirma en el documento.

Con esta herencia, la fortuna de Neymar, que ya es de por sí inmensa, se va a multiplicar. Una suma de dinero exorbitante. Para hacerse una idea, el dinero que heredará el futbolista es mayor del presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao para este 2025, que es de 719 millones de euros.

Asimismo, el joven aclaró que no quiere que sus bienes acaben en manos de gente con la que no mantiene una relación ni del Estado. «Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares», subraya.

