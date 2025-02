En directo | Alexia Putellas: «Jenni dijo que Rubiales le pidió que desmintiera que no había consentimiento»

Alexia Putellas ha declarado de forma telemática desde Barcelona en la cuarta sesión del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) Luis Rubiales por el beso no consentido contra la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria de la selección española posterior a la final del mundial de fútbol femenino el verano del 2023. La futbolista del Barcelona ha declado que en el regreso a España «le piden (a Jenni) que vaya a hablar con Rubiales en el avión, que dijera que desmintiera lo del beso, por sus hijas, estaba enfadada y pidió que la dejaran en paz». Además, ha reconocido que «había un ambiente raro y oíamos cosas y veíamos reuniones. Luis Rubiales, Jorge Vilda y Rafael del Amo estaban en la reunión en el avión». Alexia Putellas ha ñadido que «Jenni dijo que Rubiales le relataba los hechos, como si ella no lo hubiera vivido, que lo hiciera por sus hijas, que desmintiera que no había consentimiento», ha añadido.

Alexia ha señalado que «en directo no lo vi cuando pasó porque estaba saludando a la Reina, pero luego me di cuenta de lo que había sucedido. Me enteré porque me lo dijo Jenni después del pasamanos protocolario». La futrbolista ha reconocido que Hermoso le dijo: «tía me acaba de dar un beso Rubiales. Su cara era algo rara». «Es muy fuerte», dijo tras enseñarme el vídeo posteriormente otras jugadoras. Además, Putellas ha dicho que Hermoso le dijo: «Me ha agarrado de la cara y me ha dado un beso cómo se le ocurre».

Además de Putellas declararán Irene Paredes y Laia Codina, que actualmente juega en el Arsenal. También se podrá escuchar a Ana Belén Ecube, amiga de Hermoso, y a Javier Puyol, responsable de Compliance de la Federación.

En la jornada de ayer declaró Rafael Hermoso, hermano de la futbolista, que explicó que cuando les dejaron bajar para estar con ellas, le dijo su hermana: «¿Has visto que me ha dado un beso?» Y precisó que había «usado la fuerza». Además, reconoció que mintió cuando en una entrevista a 'El Chiringuito' dijo que el beso de Rubiales no tenía importancia. «Dije que no había pasado nada por proteger a mi hermana, mentí, claramente». «Me dijo (Jenni Hermoso) que le había dado asco y que luego se lo comentó a Alexia Putellas y a Irene Paredes. La encontré desubicada y con rabia, me dijo que me ha plantado un beso en toda la boca sin ella querer». Además, sobre su conversación con el entonces seleccionador femenino Jorge Vilda, Rafael Hermoso señaló que «me dijo que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto personales como profesionales que podría tener para mi hermana».

Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión y está acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso, se sienta en el banquillo junto al exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque, el exentrenador de la femenina Jorge Vilda y el antiguo responsable de Marketing de la FEF Rubén Rivera, por presuntamente coaccionar a la jugadora para que justificase el beso. Jenni Hermoso ratificó este lunes que no hubo consentimiento, que se sintió «poco respetada», y destacó que quien le estaba besando era su jefe y «eso no debería pasar en ningún ámbito social».