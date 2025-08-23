El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Philipsen se redime del Tour y gana también la primera etapa de La Vuelta

El belga, que abandonó el tercer día en Francia tras vestir de amarillo, se impone con autoridad en Novara y es el primer líder

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:04

Una etapa llana en la primera jornada de La Vuelta a España es uno de esos trenes que solo pasan una vez en la vida. ... A Jasper Philipsen, que le tiene cariño a la carrera en la que empezó a ganar en el Olimpo ciclista, se le apareció bajo el sol de justicia del Mediterráneo. Andaba de veraneo con sus compañeros Van der Poel y Gianni Vermeersch, de risas entre Calpe y Benidorm, mientras se recuperaba de la caída que la hizo abandonar el Tour. Desde un barco en plena costa alicantina lo vio pasar y se subió al convoy del desquite. El belga sacó el ticket con su equipo, el Alpecin, al que le dijo que quería ir al Piamonte a ganar y vestir el maillot de líder. Dicho y hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  6. 6

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  7. 7 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  8. 8 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  9. 9 Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes
  10. 10

    Detenido el gerente de un parque de tirolinas en Francia por negar la entrada a 150 jóvenes israelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Philipsen se redime del Tour y gana también la primera etapa de La Vuelta

Philipsen se redime del Tour y gana también la primera etapa de La Vuelta