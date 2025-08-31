Manolo Saiz carga contra Juan Ayuso: «Individualismo extremo»
El exdirector de la ONCE critica la actitud del ciclista de UAE en la etapa de Valdezcaray
Bruno Vergara
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:53
Manolo Saiz no tiene pelos en la lengua. El que fuera director de la ONCE, que es muy activo en redes sociales, ha cargado en ... X contra Juan Ayuso. Este domingo, el ciclista de UAE se ha descolgado en la subida a Valdezcaray justo al comenzar el puerto.
Si Ayuso ganó, el otro día, 2 puntos— Manuel Saiz Balbás (@Manolo_Saiz) August 31, 2025
Hoy ha perdido 5
Esa acción no le ha gustado nada a Manolo quien la ha calificado de «individialismo extremo» la actitud de Ayuso que podría haber continuado en el pelotón y ayudar así a su compañero de equipo Joao Almeida. Como ha hecho Jay Vine, que ha tirado del portugués lo que ha podido después de que Jonas Vingegaard atacara.
El luso se ha quedado solo y ha tenido que tomar la responsabilidad y tratar de dar caza al danés, que le ha sacado 24 segundos en la meta. Los internautas le han preguntado a Manolo cómo sería la situación en el autobús del equipo si él estuviera al mando. El exdirector ha sido rotundo: «Mañana alguno tendría la maleta en el taxi para que regresase a su casa».
