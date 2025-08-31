El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Varios kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Vingegaard celebró con los brazos en cruz en Valdezcaray. AFP

La Vuelta

La ambición de Vingegaard desata la tormenta en el UAE

El danés doblega a Almeida, que lamenta la falta de ayuda de sus compañeros, revienta a Ciccone y acecha el liderato de Traeen el día que Valdezcaray descubre el potencial de Markel Beloki

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:49

Le preguntan a Vingegaard en la salida de Alfaro por el puerto de Valdezcaray. «No es el tipo de final en el que se vean ... grandes cambios en la clasificación general a menos que ocurra algo inusual». Pocas cosas más extraordinarias que la que cuentan en Santo Domingo de la Calzada. El santo revivió a un ahorcado y luego a una gallina asada. Por allí pasó el danés de camino a la estación de esquí riojana, sin viento ni nada exepcional más allá de la lluvia que dejó en papel mojado lo dicho horas antes. Antes que el arcoiris brotó la ambición del líder del Visma por empezar a decantar La Vuelta.

