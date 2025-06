Pogacar, o la frustración de sus rivales

Entre las voces que proclaman que el Tour 2025 será monotemático, es decir, que Tadej Pogacar volverá a dominar a su antojo, como de hecho ... ha estado haciendo en casi todas las carreras que ha disputado, siempre hay alguna que opina lo contrario. ¿Está fuera de la realidad quien cree que la carrera francesa que comienza este sábado en Lille tendrá emoción? Cuando se trata de alguien tan experto como Manolo Saiz, parece que no. La suya es una de las opiniones que le dan a Vingegaard ciertas posibilidades de victoria.

«Así es. Estoy convencido de ello. Va a venir un Tour de calor y seguro que va a haber más emoción. Vingegaard, después de competir poco, seguro que va a tener mejores sensaciones que el año pasado y Pogacar, por supuesto, después de lo que se ha visto, va a dar un paso de gigante, pero le pesará la responsabilidad de volver a ganar. Creo que habría que dar un plus a las posibilidades de Vingegaard». Para Saiz, el corredor danés es ahora mismo el único del pelotón que puede disputarle el triunfo al esloveno. «Si no estuviese, no habría Tour», sentencia.

Según Saiz, «son distintos, aunque los dos tienen una mentalidad extraordinaria, pero Pogacar se divierte encima de una bicicleta y Vingegaard no, pero tal vez esa frialdad tan danesa le puede dar más posibilidades». En opinión del técnico cántabro, el UAE «es un equipazo con gente como Almeida, que sin Pogacar en el equipo podría aspirar a ganar el Tour, aunque que tenga ese potencial no quiere decir que vaya a intentarlo, porque ahora mismo son un grupo que corre en función de Pogacar, pero tienen fantásticas individualidades».

Para quien fuera director deportivo del equipo ONCE, «el Tour ha cambiado de unos años a esta parte. Ahora hay muchos menos kilómetros, pero esa falta de kilometraje es igual para todos; igual que en mis tiempos las kilometradas eran igual para todos». Antes, subraya en el mismo sentido, «recuperarse bien era mucho más importante porque la fatiga era mayor».

La edición de 2025 tendrá 3.320 kilómetros; el segundo de los que consiguió Miguel Induráin, en 1992, sumaba 3.983, es decir, 663 más, una media de 31 kilómetros suplementarios por etapa. Aquel año olímpico, con salida en San Sebastián, se disputaron diez etapas por encima de los 200 kilómetros, de ellas cuatro superaron los 250. Hubo 129 kilómetros de contrarreloj individual y 63 más por equipos. En la edición que comienza el sábado se corren 44 kilómetros contra el crono y solo dos jornadas superan los 200 kilómetros –una de 209 y otra de 201–. Pese a todo, según Manolo Saiz, «Pogacar, cuando se ponga a 410 watios sufrirá, y mucho, pero los que intenten seguirle tendrán que sufrir más, así que después, cuando consigue descolgar a sus rivales, disfruta. Es un ciclista con sonrisa, algo a lo que no estamos acostumbrados». E insiste el exdirector deportivo: «Solo tiene un rival, Vingegaard. Luego hay otros grandes ciclistas, como Evenepoel o Van Aert, que están en un segundo nivel».

Pero hay pocas opiniones como la de Saiz. El exciclista alemán Jens Voigt, ahora comentarista en Eurosport, se hace una pregunta: «¿Cómo puede Visma (el quipo de Vingegaard) detener a Pogacar?». Y él mismo se responde: «Esa es la pregunta del millón. Parece que Tadej no tiene puntos débiles. Casi nunca comete errores tácticos, rara vez se cae, e incluso, si lo hace, parece estar bien después. El equipo es muy bueno y él es fuerte en la montaña». Solo ve un resquicio. «Recuerdo aquella vez que Vingegaard le ganó uno o dos minutos a Pogacar, cuando Jonas ganó el Tour. Estaba fortísimo en aquel momento. Si logra alcanzar esas cifras de nuevo, quizá podría ganar algo de tiempo en la contrarreloj», apunta.

La crono del Dauphiné se toma ahora como referencia. Pogacar fue superado por Evenepoel, Jorgensson y Vingegaard, pero en su equipo tomaron nota. Lo dice Josean Fernández, Matxin, en una entrevista para 'El Farolillo Rojo': «En las contrarrelojes lo está haciendo bien. Lo que ocurre es que sí hay ciertas cosas que queremos modificar o que se tienen que cambiar. En el Dauphiné aprendimos cuáles son esas cosas en las que tenemos que mejorar. Pero está claro que la exigencia y lo que se le pide a un corredor que es el mejor del mundo es que esté en todas las carreras siendo el mejor del mundo».

Las estrategias

Hay quien se resigna, o al menos lo hace de cara al exterior, como el jefe de rendimiento del Bora Red Bull, el equipo de Primoz Roglic. «Tenemos que admitir que Pogacar está un nivel por encima. Debemos aceptarlo y no podemos negociarlo», dice. «Es complicado llegar a una carrera y decir: 'Vale, si Pogacar se va, lo seguimos'. Vemos una y otra vez que no siempre es posible. Y es difícil saber qué podemos hacer contra ello», comenta en una entrevista con 'Velo'.

«Lo que se puede hacer –añade– es jugar fuerte y usar estrategias. Pogacar es impresionante, pero no puede con todo. Ya lo hemos visto antes. Podemos intentar trabajar con inteligencia como equipo. Pero en el uno contra uno, hemos visto que hay algunos ciclistas que están a un nivel totalmente diferente ahora mismo». «No tenemos una solución clara. Lo único que podemos hacer es trabajar duro y fortalecer a nuestros corredores para que aprovechen las oportunidades o busquen sorpresas, como hicimos en las clásicas». Sin embargo, parece rendirse a la evidencia. «Parece que no habrá tantas sorpresas este año. Si no te ríes, llorarás».

Peter Leo, preparador del Jayco Alula, habla directamente de frustración. «Se está convirtiendo en eso. Ves a tus ciclistas logrando un montón de récords personales, pero aún no es suficiente para seguir el ritmo de Pogacar y el resto de estos ciclistas. Nos cuesta entender qué están haciendo y por qué no podemos igualarlos. Hacemos lo que podemos, pero no hay una solución mágica».

Alexander Kamp, ciclista danés del Intermarche, asegura que su compatriota Vingegaard tiene pocas opciones. «Jonas es muy bueno, pero no va a mejorar ni un cinco ni un diez por ciento antes del Tour de Francia, y no podemos contar con que Pogacar se debilite más», argumenta. «Nadie le gana a Pogacar con el nivel que ha mostrado este año y el anterior. Es simplemente el dominador». Y rememora: «El año pasado le vimos recuperar dos minutos a Matteo Jorgenson él solo en una de las últimas etapas. ¿Qué se le puede hacer contra alguien así? Es una máquina».

Para Stefan Kung, del Groupama, «llegar al Tour con exceso de confianza puede no ser una buena idea, pero Pogacar es Pogacar». Su director, Marc Madiot, abunda en la misma idea: «Vingegaard parece estar en buena forma, pero aún le falta ese toque para competir con Pogacar en todos los aspectos. Claramente hay una diferencia entre ellos dos y el resto, aunque Evenepoel también está a un excelente nivel. La jerarquía del año pasado parece confirmarse». Y por si hubiera alguna duda, remata: «Basándonos en lo que hemos observado, no hace falta ser un gran experto para decir que Pogacar es el favorito número uno».

MANOLO SAIZ

«Viene calor y Vingegaard, después de competir poco, seguro que tendrá mejores sensaciones que en 2024»

JENS VOIGT

«Parece que Tadej no tiene puntos débiles, casi nunca comete errores tácticos y rara vez se cae»

JOSEAN FERNÁNDEZ, MATXIN

«Lo que se le pide al mejor del mundo es que en todas las carreras siga siendoel mejor del mundo»

ALEXANDER KAMP

«Nadie le gana a Pogacar con su nivel de este año y el anterior. Simplemente, es el dominador»