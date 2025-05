Mikel Landa esboza un Giro de Italia para reconciliarse con la victoria. «Hace mucho que no levanto los brazos»

A la capital de Albania se le considera ahora la Dubái de los Balcanes. Por alguna extraña razón, en Tirana se construyen rascacielos sin parar ... en los últimos años. Casi cada mes se proyecta uno nuevo. Algunos saldrán todavía a medio hacer desde este viernes, cuando las televisiones de todo el mundo emitan la salida del Giro de Italia desde el país de antigua influencia soviética. A Mikel Landa, uno de los hombres a seguir en la corsa rosa, le gustaba la arquitectura; dibujar edificios. Se matriculó en la Facultad de Burgos en 2007. Pero el ciclismo le acabaría llevando por otra carrera, de azotea en azotea.

El ciclista alavés estuvo la semana pasada en el Teide, de concentración en altura para afinar su preparación. Bajó a Amurrio y a Murguía para recibir los ánimos de sus allegados y ahora se sube a las cimas del Giro. Con el Mortirolo, el Grappa y la Colle della Finestre como colosos destacados en la edición de este 2025. Ayer voló durante toda la jornada, con escala en Amsterdam, para llegar a Tirana. Tiempo suficiente para trazar su esbozo de carrera. «El podio sería un sueño, pero vamos a pensar en ganar una etapa», expresó a la cadena SER antes de despegar.

Landa es un ciclista de arrebatos de pasión. Cuando acabó extenuado el Mundial de 2024, dijo que el año siguiente igual era el de su retirada. «Un calentón. Cuando estás cansado, ves las cosas de una manera», rectificó. Ahora, con 35 años –36 en diciembre– con su renovación por otro año más con el Soudal Quick-Step encarrilada, hace memoria. «En el podio ya he estado dos veces (2015 y 2022) pero hace mucho que no levanto los brazos». Corría aún para el Movistar cuando ganó la segunda etapa de la Semana Coppi y Bartali, en 2019. Desde entonces, solo ha triunfado en la general de la Vuelta a Burgos de 2021. La celebración fue en el podio. La sensación no era la misma que cruzar el primero la meta, pero no se quejaba. «Viene una generación que no deja ni las migas», dijo entonces. Lo clavó.

Recuerdos imborrables

«Dónde mejor que en el Giro para volver a ganar», suspira. Es la carrera que más le ha dado. En 2015, se destapó. El escalador alavés dio muestras de poder ganar la ronda italiana, pero se vio sometido a trabajar para Fabio Aru. Los dos hicieron podio, pero el triunfo fue para Alberto Contador. ¿Cuál sería el desenlace si el de Murguía hubiera tenido total libertad? Nadie lo sabe. Venció dos etapas y se trajo una placa que le conmemora como el primero en coronar la cima Coppi aquel año, el temible Colle de la Finestre. «De los puertos más duros que he subido. Los últimos nueve kilómetros en la grava agarran a las ruedas. Si no vas bien, esa tierra te absorbe».

Se cumple ya una década de aquel 'Finestre'. A Landa le sale la sonrisa al oír su nombre. «Tengo cosas pendientes allí». Este año vuelve a estar ubicado en la penúltima etapa, con final en Sestriere. Pero antes, los ciclistas deben superar las sinuosas etapas albanesas, dos contrarrelojes (de 13,7 y 28,6 kilómetros), la etapa del 'sterrato' en Siena y las nuevas bonificaciones de cada etapa en el kilómetro patrocinado por RedBull. «Perderé tiempo, pero luego llegará la montaña», contó en el podcast de 'A pie de Puerto'.

El Giro tiene dos grandes favoritos. «Roglic y Ayuso», repiten todos. En el segundo peldaño están los gregarios del esloveno (Hindley y Daniel Felipe Martínez por el RedBull) y el español (Adam Yates en el UAE) «Luego Pidcock, Carapaz, Gaudu, Storer, Simon Yates». Landa ve «muchos rivales de salida», pero se siente con más «experiencia» que ellos. Sabe que al Giro, con esos oponentes mucho más explosivos, no se puede ir a setas y a rolex. Esta vez apuesta por la micología, como en 2017, forzado por su caída inicial. Es el Giro, el yin y el yan del 'landismo'.