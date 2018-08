Una enfermedad renal aparta a Peio Goikoetxea del ciclismo Peio Goikoetxea. El corredor de la Fundación Euskadi será sometido a la extirpación del riñón izquierdo J. GÓMEZ PEÑA Jueves, 9 agosto 2018, 09:07

Con sólo 26 años, el corredor de la Fundación Euskadi Peio Goikoetxea se ve obligado a dejar el ciclismo. Una enfermedad renal le obligará a pasar por el quirófano para extirparle un riñón, deteriorado por la falta de riego sanguíneo. «Ahora mi único objetivo es ponerme bien para hacer vida normal y el resto vendrá como tenga que venir. No va a ser fácil, pero por suerte estoy seguro de que tengo un entorno que me ayudará y apoyará sin ninguna duda», ha publicado el corredor de Ermua en la carta abierta donde da a conocer su retirada del ciclismo.

Cuando en el verano de 2015 los dirigentes del equipo colombiano Postobón le llamaron para ficharle, Peio Goikoetxea vio cumplido su sueño infantil. Iba a ser ciclista profesional. Luis Fernando Saldarriaga, técnico del conjunto sudamericano, le llamó porque necesitaba un rodador, un buen contrarrelojista para escoltar a los productos de la cantera en la que antes se habían formado escaladores como Nairo Quintana, Henao y Chaves. Pero el sueño duró apenas unos meses. A mediados de 2016, Goikoetxea dio un paso atrás: regresó al campo amateur, al equipo Ampo. Buscaba una oportunidad más. La segunda.

En 2017 se proclamó campeón de Euskadi en las rampas del Santuario de Oro, en Murgia. De allí es Mikel Landa, que en agosto de esa misma temporada se hizo cargo de la Fundación Euskadi para evitar que desapareciera. Pese a su título autonómico, Goikoetxea no tenía ofertas para regresar al pelotón profesional. Pasaba el tiempo y nada. Hasta que Mikel Landa le llamó por teléfono. Quería un corredor con experiencia junto a los jóvenes de la Fundación Euskadi, que iba a competir en 2018 en la tercera división del ciclismo profesional. De nuevo, Peio se sentía en su sueño. «Desde niño he estado vinculado al ciclismo».

Esta segunda oportunidad tampoco ha durado. La ilusión no basta. Como cuenta en su carta, a mediados de abril comenzó a sentirse mal, en carreras como la Route de Finisterre y el Tro Bro Leon. Empezaron las visitas a los médicos y las esperas. Detuvo los entrenamientos y los retomó con las esperanza de recuperar su nivel. Pero su cuerpo no le permitía hacer esfuerzos. Algo dentro no iba bien. «El malestar era continuo y los pinchazos en el costado, cada vez más habituales», relata.

En el Hospital de Mendaro detectaron el mal: una estenosis (estrechamiento de una arteria) había obstruido el riñón izquierdo. Había obligado así al órgano a trabajar en exceso. «En los próximos días seré operado para quitar ese riñón, ya que en las condiciones en las que está es un foco de infecciones», explica el corredor, que quiere agradecer el apoyo que ha recibido de todos los miembros de la Fundación presidida por Mikel Landa.