Rugby World Rugby lanza una campaña que revolucionará el rugby femenino 'Women in Rugby' (Mujeres en el Rugby) y su campaña global 'Try and Stop Us' (Intenta Detenernos) apuntan a una mayor participación y conexión entre jóvenes, audiencia, jugadores e inversores BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 25 mayo 2019, 22:51

World Rugby ha lanzado su nueva identidad de marca 'Women in Rugby' y su campaña global 'Try and Stop Us' para una mayor participación y conexión entre jóvenes, audiencia, jugadores e inversores en el rugby femenino. La campaña global cuenta con el apoyo de las uniones nacionales y las regiones y utiliza imágenes potentes e historias inspiradoras de quince mujeres y niñas que practican rugby en todos los niveles y alrededor del mundo. Chicas 'unstoppable' (imparables) que desafían barreras para jugar a rugby y que han demostrado cómo el este deporte las ha hecho llegar a donde estan. Pinche aquí para ver las historias de las mujeres imparables.

El rugby femenino ha experimentado un crecimiento sin precedentes en todo el mundo y los niveles de participación están en su mejor momento, con 2,7 millones de jugadoras a nivel mundial, lo que representa más de cuarto de la población de jugadores en todo el mundo – y un incremento de 28% en jugadoras registradas desde 2017. Por segundo año consecutivo, más niñas han comenzado a jugar rugby que niños; más del 40% de la base de 400 millones de simpatizantes son mujeres.

El Presidente de World Rugby Sir Bill Beaumont dijo: «Creemos firmemente que el desarrollo del rugby femenino es la gran oportunidad de nuestro deporte para crecer en la próxima década, por lo que estamos orgullosos de compartir hoy esta nueva identidad marcaria». Además, añadió que «no solo la mujer en el rugby está experimentando un crecimiento sin precedentes en todo el mundo». «Estamos bien encaminados en conseguir nuestra visión de un deporte más igualitario para todos a través de la implementación de un ambicioso plan estratégico femenino, que está teniendo efecto transformativo en todas las áreas del rugby.»

Desde los altos niveles de gobernanza del rugby están «completamente comprometidos a conducir al equilibrio de género, asegurando que la mujer tenga igualdad de condiciones tanto dentro como fuera del campo de juego, apuntando a un mayor involucramiento y atención en el rugby femenino de parte de simpatizantes, audiencias, jugadoras e inversores.»

Esta propuesta de marca única sostendrá toda la actividad de rugby femenino, dándole su propia identidad y jugando un rol central al inspirar a que más mujeres se involucren en el deporte, incrementando la base de simpatizantes y atrayendo más inversión. «El rugby es uno de los deportes de equipo de mayor crecimiento en el mundo y las mujeres son centrales a esta historia de éxito. Conducen el crecimiento dentro y fuera del campo de juego, particularmente en mercados emergentes, como inspiradoras y campeonas», señaló el presidente del Comité Consejero de Mujeres de World Rugby Serge Simon.

Deporte con valores

«La campaña 'Try and Stop Us' se enfoca en el concepto de que cuando elijes el rugby, no es solamente el juego, tus compañeras cambian tu vida, además de los valores que tiene nuestro deporte. A través de su manifestó y su película empoderadora, la campaña destaca la idea de que el rugby puede ayudarte a superar obstáculos en la vida y convertirte en 'unstopabble.'», añade.

El CEO de World Rugby, Brett Gosper, señaló que con esta propuesta «estamos demostrando nuestro inquebrantable compromiso hacia la participación y exposición del rugby femenino en todo el globo, con un plan de acción segmentado». «La campaña – Try and Stop Us – es un llamado a la acción diseñado para generar llegada al rugby femenino mostrando a mujeres imparables del rugby de todo el mundo. Se enfoca en celebrar los valores únicos del rugby y se alinea con nuestro amplio mensaje que el rugby construye la personalidad. Queremos comunicarle a cada mujer en el mundo que cuando elijas comenzar a jugar rugby, tendrá el poder de convertirte en unstappable.»

Se podrá encontrar más información sobre la campaña #TryAndStopUs en la nueva página www.women.rugby lanzada con contenido promocionando las #WomenInRugby incluyendo perfiles de las quince 'unstoppables'. Para ver el vídeo de la campaña pinchar aquí.