Mundiales de natación Ona Carbonell agranda su leyenda con una medalla de plata en el solo libre Ona Carbonell, durante el ejercicio. / Afp La española consigue así su presea 23 en un campeonato del mundo y sigue aumentando su palmarés JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 17 julio 2019, 14:52

Tercera medalla de Ona Carbonell en el Mundial de Gwangju. Y vigesimotercera en su carrera en campeonatos del mundo. La española logró la plata en solo libre de natación artística y aumenta así su leyenda al ser la única mujer con 23 medallas en un Mundial de natación. «Han sido horas de entrenamiento, de repetir el mismo movimiento y de mucho trabajo mental», explicaba la nadadora.

La española, con una nota de 94.5667, no pudo superar a la rusa Svetlana Romashina, que se colgó su vigésimo oro en una competición mundialista, con 97.1333 puntos. El último cajón del podio fue para la japonesa Yukiko Inui con 93.2000. Carbonell realizó su ejercicio al ritmo de James Brown y Luciano Pavarotti con 'It's a man's world' y con un elegante bañador de pedrería en tonos turquesa, morados y negro diseñado por Mercedes Jordán.

«No me lo creo, todo esto me está superando», decía con lágrimas en los ojos Ona Carbonell. «No creía que me iba a ir tan bien y no sabía nada de todos estos récords y estoy super emocionada y muy concentrada porque nado muchas pruebas. Estoy intentando no creérmelo mucho para mantener la concentración, pero estoy emocionada porque cuesta mucho conseguir tantas medallas, tantos mundiales consecutivos estar ahí arriba es muy duro», ha añadido en declaraciones facilitadas por la Federación de Española de Natación.

La española ha sumado otro hito a su palmarés al igualar las ocho medallas mundiales en solo de Natalia Ishchenko

Ona Carbonell, con esta plata en solo libre, ha sumado su tercera medalla en el Mundial de Gwangju tras la plata en solo técnico y el bronce con el equipo español en 'highlight', todas las que ha conquistado la delegación española. Además, supone su medalla 23 en sus seis participaciones en Mundiales, una cifra que podrá ampliar este año en la especialidad libre por equipos, pero que no podrá superar a dos leyendas de la natación como Michael Phelps (33 medallas) y Ryan Lochte (27).

La mejor solista

Eso sí, la catalana ha sumado otro hito a su palmarés al igualar las ocho medallas mundiales en solo de Natalia Ishchenko. La nadadora rusa se retiró con ocho medallas, las mismas que ahora tiene Ona que ya había superado las seis logradas por la también española Gemma Mengual y las cinco de Virginie Dedieu.

Ona Carbonell posa con la plata, junto a Svetlana Romashina (oro) y Yukiko Inui (plata). / Afp

Posibilidad de otra medalla

La nadadora del CN Sabadell tiene la posibilidad de ampliar su palmarés con una cuarta medalla después de que el equipo español de natación artística se clasificara hoy para la final en la especialidad libre, tras quedar quinto en la ronda preliminar.

El equipo español, además de por Ona Carbonell, está formado por Sara Saldaña, Meritxell Mas, Abril Conesa, Paula Ramírez (CN Kallípolis), Berta Ferreras, Blanca Toledano e Iris Tió y terminó la clasificación con una puntuación de 91,3333.

El equipo entrenado por la japonesa Mayu Fujiki terminó quinto por detrás de Rusia (97,7667 puntos), China (95,7667), Ucrania (93,9667) y Japón (92,6667).