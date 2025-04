Sancionan a Mapi León con dos partidos por el tocamiento a Daniela Caracas en el Barça-Espanyol

Johana Gil Domingo, 13 de abril 2025, 12:33 Comenta Compartir

Mapi León, defensa del Barcelona, se pierde el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid tras ser sancionada por el Comité de Disciplina de la RFEF por su comportamiento en el derbi contra el Espanyol. La jugadora azulgrana fue expedientada de oficio por el organismo federativo por tocamientos a la jugadora Daniela Caracas.

El gesto, considerado como una conducta inapropiada, le ha costado a León su baja en dos encuentros. La resolución se basa en el artículo 129 del reglamento, que contempla sanciones por «actitudes contrarias al buen orden deportivo». Tanto el club como la propia jugadora recurrieron la decisión, llegando incluso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pero no lograron obtener una medida cautelar que le permitiera seguir compitiendo.

De este modo, Mapi León no ha podido estar presente este domingo en el duelo liguero ante el Atlético de Madrid ni en el siguiente compromiso contra el Sevilla. El FC Barcelona confirmó su baja a través de sus canales oficiales poco antes del enfrentamiento de la jornada 25 de la Liga F en el Estadi Johan Cruyff. Estará disponible ya para la ida de la semifinal de la Champions contra el Chelsea.

La sanción pudo ser peor. La normativa establece una penalización que oscilan entre uno y cuatro partidos de suspensión, además de posibles multas económicas que pueden alcanzar los 602 euros en situaciones calificadas como faltas leves. En esta ocasión, el Comité decidió imponer la pena mínima posible, aunque tenía la facultad de imponer hasta cuatro encuentros de castigo.

El caso se remonta al 9 de febrero, cuando la defensa del Barça le tocó la entrepierna a la jugadora del Espanyol durante el derbi catalán, en el que el equipo azulgrana se impuso por 0-2 en el estadio Dani Jarque. El club blanquiazul calificó la actitud de la futbolista culé como «inadmisible» y aseguró que atentó contra la privacidad de su rival. Según el Espanyol, Caracas decidió no responder de forma impulsiva en el momento para evitar posibles consecuencias disciplinarias que pudieran afectar al equipo. Tras la polémica, León se pronunció afirmando que «en ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca».