¿Cuándo puede la mujer hacer deporte después de dar a luz? Durante las primeras seis semanas después del parto no realizaremos ejercicio y dejaremos que la naturaleza trabaje por su cuenta para que el cuerpo vaya recuperándose, baje de peso y recupere el tono muscular

La pregunta que abre este consultorio interesa especialmente a aquellas mujeres que han permanecido activas durante la gestación y quieren volver, cuanto antes, a hacer deporte. Para evitar rodeos, la respuesta es que durante las primeras seis semanas después del parto no realizaremos ejercicio y dejaremos que la naturaleza trabaje por su cuenta para que el cuerpo vaya recuperándose, baje de peso y recupere el tono muscular -la zona abdominal, por ejemplo, tendrá que volver a su ser después de ceder para albergar en su interior al feto etc…-. Pero, ojo, esto no significa que no podamos hacer nada para acelerar este proceso. Durante la cuarentena, se deben evitar cargar con pesos, las malas posturas y los gestos bruscos como los cambios de ritmo. Esto último se debe a que la musculatura abdominal y del suelo pélvico sigue debilitada, con lo que se ha de tener precaución.

Una vez se pasado este período y tras la revisión ginecológica, es recomendable la valoración de un/a fisioterapeuta obstetra (especialista en el suelo pélvico) para valorar la funcionalidad de la musculatura del suelo pélvico. Dependiendo de su estado, existen diferentes ejercicios para su recuperación como es la gimnasia abdominal hipopresiva, que también ayudará mucho al resto de musculatura y en especial a toda la faja abdominal; y la electroestimulación para los casos donde el daño haya sido mayor. Para aquellas mujeres que hayan dado a luz por cesárea es aconsejable que se traten la cicatriz para evitar que posibles adherencias no limiten a posteriori. Los propios fisioterapeutas, después de dicha valoración, nos aconsejarán cuándo comenzar con estos ejercicios y, siempre que las sensaciones sean buenas, pueden estar acompañadas de paseos.

No podemos perder de vista que volver a hacer deporte después de dar a luz es un proceso largo y sujeto a muchos factores y variables dependiendo de la persona, los hábitos previos al embarazo, la propia gestación... Podemos comenzar por el genético, clave para determinar la capacidad de recuperación de cada mujer. También se han de tener en cuenta los factores funcionales, entre los que se cuentan cómo haya transcurrido la gestación y el parto, el estado de la musculatura abdominal y del suelo pélvico, y la postura corporal. También se han de tener en cuenta aspectos fisiológicos como la segregación de la relaxina, una hormona que el cuerpo produce durante el embarazo con el fin de relajar el útero y facilitar el parto, pero también produce una mayor inestabilidad articular. Por último, no se debe olvidar si la mujer era practicaba deporte antes de la gestación, algo que en general ayuda a la recuperación postparto.

A partir de aquí cada persona es un mundo y no es lo mismo tener como objetivo volver a un deporte de impacto que a la natación. Lo ideal es realizar una actividad física sin impactos y posteriormente ir metiendo trabajo propioceptivo y de tonificación general antes de retomar deportes o actividades de impacto o explosivas a nivel muscular.

Para todo ello es muy importante contar con el asesoramiento de profesionales del ejercicio que nos puedan guiar teniendo en cuanta todos estos factores.