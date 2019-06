Balonmano La canterana Oihane Manrique renueva por el Zuazo ZUAZO Una de las perlas de las guerreras zuazotarras, que ha ayudado al equipo esta temporada, seguirá a las órdenes de 'Jaito' BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 15 junio 2019, 23:51

El Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo sigue inmerso en la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada, en la que no podrán contar con una de sus jugadoras estrella, Paula Valdivia, que ha fichado por el campeón de liga, el Rocasa Gran Canaria. Tras las renovaciones de siete jugadoras: la capitana y pivote Ainhoa Hernández, las centrales Ane Encina y Alba Sánchez, las extremos Esti Velasco y Amaia González de Garibai, a la cancerbera Madi Aalla y la lateral internacional Maddi Bengoetxea, ahora se une a la lista Oihane Manrique, una de las perlas de la cantera zuazotarra.

La canterana ha ido ganando responsabilidad y protagonismo a lo largo de la temporada y el cuerpo técnico tiene puestas muchas esperanzas en la jugadora y que se ha ido ganando poco a poco la confianza de Joseba Rodríguez 'Jaito'. «Creo que ha sido una muy buena temporada a pesar de no haber conseguido los resultados que esperabamos. Personalmente he aprendido mucho, y he disfrutado aún más y se debe a mis compañeras y al grupo que se ha formado este año», explicó la jugadora en unas declaraciones publicadas por el Zuazo.

Manrique también valoró el trabajo del equipo a lo largo de la temporada a pesar de que el nivel mostrado por el conjunto fabril no ha sido el esperado. «Hemos sido capaces de no bajar los brazos en ningún momento y mantener la ilusión a pesar de los resultados tan duros que hemos tenido. Personalmente estoy muy contenta con mi trabajo ya que he ido mejorando día a día, interiorizando la nueva forma de juego y siendo capaz de aportar más al equipo», reconoció.

Por último, Manrique habló sobre la próxima temporada, en la que el Zuazo tendrá que recuperar su mejor versión. « Creo que nos espera un año muy duro pero ilusionante a la vez. Somos un equipo muy completo, con calidad y con más experiencia, un equipo que no baja los brazos asi que lo único que sé es que el año que viene vamos a pelear todos lo partidos hasta el final y trataremos de conseguir los mejores resultados», finalizó. Una jugadora joven y que ha demostrado que tiene calidad para ayudar al Zuazo.