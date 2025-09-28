El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las jugadoras del Lointek y su cuerpo técnico, con el trofeo. Lointek Gernika

El Lointek Gernika revalida la Euskal Kopa

Las granate maduran a un intenso Kutxabank Araski en un duelo de menos a más en el polideportivo Landako de Durango

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:26

Brillante cierre de pretemporada del Lointek Gernika. Tras asegurarse un plaza para la fase de grupos de la EuroCup Women, las granate revalidaron este domingo ... la Euskal Kopa de baloncesto femenino en el polideportivo Landako de Durango. Con una actuación de menos a más, maduraron a un intenso Kutxabank Araski en un duelo en el que Masa Jankovic se fue hasta los 22 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  4. 4 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  5. 5

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  6. 6

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  7. 7 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  8. 8

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  9. 9

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  10. 10

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lointek Gernika revalida la Euskal Kopa

El Lointek Gernika revalida la Euskal Kopa