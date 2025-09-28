El Lointek Gernika revalida la Euskal Kopa

Brillante cierre de pretemporada del Lointek Gernika. Tras asegurarse un plaza para la fase de grupos de la EuroCup Women, las granate revalidaron este domingo ... la Euskal Kopa de baloncesto femenino en el polideportivo Landako de Durango. Con una actuación de menos a más, maduraron a un intenso Kutxabank Araski en un duelo en el que Masa Jankovic se fue hasta los 22 puntos.

Aunque todavía faltan muchas facetas del juego por pulir, las gernikarras han demostrado que son un conjunto terco que sabe recomponerse ante las dificultades y sacar partido a sus virtudes. Su defensa es la base sobre la que construye su juego y la pelea es algo que no se negocia. Tuvo que hacerlo en un encuentro que ha arrancado cuesta arriba para ellas porque no supo controlar las revoluciones que impusieron las alavesas. Las de Made Urieta supieron moverse mejor en un ritmo alto y estuvieron más sólidas en defensa.

Kutxabank Araski Hill (2), Brotons (4), Dembele (7), Morro (7), Lathinen (5) -cinco inicial- Sanz (3), Dornstauder (6), Jourdan, Toussaint (16). 50 - 58 Lointek Gernika Olaeta (6), Salvadores (5), Westerik (3), Jankovic (22), Polleros -cinco inicial- Matarranz (1), Castedo, Bessoir (8), Adams (13). Parciales: 18-10, 9-11 (27-21), 15-21 (42-42), 8-14 (50-58)

Árbitros: Asier Quintas, Aitor Gómez y Gorka García. Sin eliminadas

De esta forma abrieron un hueco de ocho puntos ante las dificultades para anotar de las de la villa foral. Un parcial de 5-0 nada más comenzar el segundo acto hizo saltar las luces de alarma porque las vitorianas se fueron por encima de la decena. Los triples de las hoy visitantes no querían entrar pero, poco a poco, con una Jankovic con el mono de trabajo puesto, consiguieron generar más faltas a sus rivales.

Trece pérdidas

Su defensa también se ajustó mejor y lograron retirarse al descanso seis abajo. Había que mejorar las trece pérdidas sufridas en la primera mitad y mejorar la regularidad de su juego, y el discurso de su técnico, Lucas Fernández, en los vestuarios caló porque se pudo ver a otro equipo tras la reanudación.

Con un baloncesto más fluido, tuvieron paciencia para encontrar la mejor solución ofensiva mientras que cerraron bien el rebote en su aro. Jankovic siguió a lo suyo en la faceta atacante, y el Lointek Gernika se colocó por primera vez por delante en el marcador con un tiro de media distancia suyo a falta de seis minutos para la conclusión del tercer cuarto.

El Araski reaccionó pero su paso adelante en esta ocasión tuvo una buena respuesta de las granate, que encontraron mejores situaciones en ataque para cerrar el acto empatadas. En el último compensaron con buenas defensas los problemas de anotación que tuvieron, y fue en los cinco últimos minutos cuando apareció su versión más consistente para amarrar el choque definitivamente.