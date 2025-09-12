El Lointek Gernika pierde a su pívot Cameron Williams por una lesión grave

Primer revés para el Lointek Gernika antes del inicio de la temporada. Su pivot Cameron Williams sufrió el pasado sábado la rotura del tendón de ... Aquiles en la disputa del segundo encuentro de la pretemporada. Las pruebas que se le realizaron el martes confirmaron la lesión, y la de Chicago ha regresado a su país para ser intervenida y comenzar allí su recuperación.

La estadounidense, uno de los fichajes de esta campaña, sufrió la dolencia en el encuentro contra la belgas de Castors Braine dentro del Copa Vive que jugaron en la localidad malagueña. Era una de las piezas para reforzar el juego interior de las granates que destacaba por su solidez y consistencia en las inmediaciones del aro, además de tener dos buenas manos para la finalización.

El club granate ha acudido al mercado para tratar de encontrar un recambio de garantías, pero será complicado que llegue antes del primer encuentro oficial de la temporada. Las vizcaínas se medirán el jueves al conjunto griego del PAS Giannina en el encuentro de ida de la previa de la EuroCup Women a domicilio.