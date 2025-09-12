El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Cameron Williams protege un balón en el partido frente al Estepona. Lointek Gernika

El Lointek Gernika pierde a su pívot Cameron Williams por una lesión grave

La de Chicago se rompió el tendón de Aquiles el pasado sábado en el segundo partido de pretemporada en Estepona

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:29

Primer revés para el Lointek Gernika antes del inicio de la temporada. Su pivot Cameron Williams sufrió el pasado sábado la rotura del tendón de ... Aquiles en la disputa del segundo encuentro de la pretemporada. Las pruebas que se le realizaron el martes confirmaron la lesión, y la de Chicago ha regresado a su país para ser intervenida y comenzar allí su recuperación.

