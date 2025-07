«Solo me concentro en disfrutar de cada punto»

Pablo Sanz Sábado, 19 de julio 2025, 20:56 Comenta Compartir

Linda Klimovicova se convirtió en la segunda finalista del Araba World Tennis Tour tras batir a la ucraniana Daría Snigur en dos sets (6-4 ... y 7-6). La jugadora polaca, impulsada en buena parte por la gran fiabilidad de su servicio, dejó prácticamente sin opción a la deportista de Kiev, a la que le terminaron de condenar sus inusuales fallos en el tie break de la segunda manga. «Estoy muy contenta. Daria es una excelente jugadora contra la que nunca me había enfrentado y no sabía qué esperar de ella y de su juego. Me he sentido muy cómoda desde el principio y eso ha sido vital para alcanzar la final», declaró Klimovicova después de casi una hora y media de partido.

A diferencia de Mikulskyte, la jugadora polaca, pero nacida en la ciudad checa de Olomouc, venía de ceder una manga en todos sus encuentros hasta las semifinales. En su primer enfrentamiento superó a la neerlandesa Demi Tran, seguido de la española María Martínez y la búlgara Isabella Shinikova, subcampeona ayer en el cuadro de dobles junto a la francesa Nahia Berecoechea. «La clave para llegar hasta aquí ha sido el servicio. Si realizo un buen saque, el resto se le complica a los rivales y se pueden sacar muchos puntos. Me he sentido a gusto en este sentido», explicó. Errores no forzados En su choque contra Snigur solo cedió un break, concretamente en el quinto juego del primer set. La kievita aprovechó este desliz para poder igualar la contienda gracias a sus imponentes 'winners', hasta que cometió cuatro errores no forzados que regalaron la primera manga a la polaca. Este punto de inflexión no afectó a Snigur, que siguió buscando la manera de revertir la situación. No obstante, los aces y las buenas dejadas aupaban a Klimovicova. Sin apenas fallos y con puntos veloces se llegó al tie break, donde Snigur simplemente no pudo. Los fuertes saques de su oponente y la poca efectividad en sus restos terminaron de enterrar sus opciones de remontada en la muerte súbita. «No pienso mucho durante el juego. Solo me concentro en disfrutar de cada punto sin presionarme a mí misma», expresó la ganadora. Klimovicova, al contrario que Mikulskyte, debuta este año en el torneo de la Peña Vitoriana. Una primera vez que está disfrutando desde que llegó a la capital alavesa. «Es un club con una gran organización y buenas condiciones para las jugadoras. Estoy disfrutando mucho», manifestó. La guinda al pastel será llevarse el campeonato este mediodía. Un anhelo para el que está más que preparada. «He competido dos veces contra ella y se lo que puedo esperar de su juego. Creo que puedo ganar el torneo», finalizó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Kiev