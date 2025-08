«Quiero luchar por estar en la selección vasca»

El crecimiento que ha experimentado la pelota vasca femenina ha sido considerable en los últimos años. Cada vez son más las referentes en Álava con ... las que las niñas puedan sentirse identificadas, y animarse a practicar modalidades como cesta punta y pala. De esta última disciplina, Irati Ruiz de Azua es una de sus máximas exponentes. La deportista nacida en la pequeña localidad de Heredia jugará mañana a las 11.30 horas la final del Masters de pala en el frontón de la Plaza de los Fueros. Un éxito que tratará de conseguir junto a Haizea Salanueva frente a Nagore Martín e Irati Álava, favoritas para llevarse el título. «Tenemos muy claro que hay que aguantarlas y es lo que vamos a hacer. Va a ser un partido largo y duro», resalta Ruiz de Azua.

Su afición por esta modalidad le viene gracias a su padre, Tomás, y su hermano David, grandes aficionados a la pelota. «Mi hermano empezó a jugar en el club Lezao de Agurain y yo me uní a los nueve años», indica. Su gusto por esta especialidad era enorme, pero la falta de facilidades y apoyo para que las chicas siguieran jugando en aquel entonces y el sufrimiento en sus manos le hicieron pasarse a la pala a los doce años. «Fue un cambio fácil con el que, además, seguir ligada al frontón y a la familia. Tengo que agradecer mucho a mi padre haber continuado encima de mí y de mi hermano entrenando con nosotros y apoyándonos», señala.

La alavesa, ingeniera electrónica, industrial y automática, compagina actualmente su trayectoria deportiva con la realización de una tesis de economía circular en la Universidad de Mondragón. Una tarea nada sencilla que, sin embargo, asume con naturalidad. «Siempre lo he llevado bastante bien porque tengo facilidad para estudiar. La tesis doctoral me está enriqueciendo mucho y me ha dado oportunidades también para seguir en el deporte», indica.

En busca del «último toque»

Con referentes como Maider Mendizabal, Nagore Martín o Ane Ibáñez, con la que ha sido campeona de liga vasca, Ruiz de Azua ha ido poco a poco progresando en la pala pese a no tener mucha suerte en las finales. «He llegado a muchas de élite, del Grabni... Pero siempre falta ese último toque para llevarnos la txapela. Es algo que me da mucha pena, pero también hay que estar ahí. Algún día se le dará la vuelta y conseguiremos ganar todas las que hemos perdido», explica optimista.

Esta mala dinámica intentará cambiarla mañana. Tanto la deportista de Heredia como su pareja, Haizea Salanueva, llegan al partido por la txapela tras superar en semifinales a Uxue Murillo y Paula Gorostiaga en un partido «muy duro». «Paula atrás es una roca. Se está preparando para el Mundial sub'23 y físicamente está como un toro. Y Uxue, igual. Es una de las delanteras que más me gusta porque es muy explosiva. Al principio nos tiramos más de dos minutos de tantos, pensaba que me iban a reventar», admite. No obstante, la ambición y los fallos de sus oponentes terminaron por decantar la balanza de su lado. «Estaba tranquila porque íbamos sumando puntos y ellas fallaban. En el segundo set se desesperaron y lo ganamos más fácil de lo que pensábamos», destaca.

Sus contrincantes por el V Masters serán Nagore Martín e Irati Álava. Dos adversarias más que conocidas a las que tratarán de vencer con una estrategia clara. «Intentaremos retrasar mucho la bola y cuando esté Nagore descolgada, jugárnosla. Vamos a tratar de atacar a Irati que en este caso es el eslabón más débil de la pareja», expresa. Uno de los detalles que pueden marcar el desarrollo del choque es el calor. Las altas temperaturas previstas para las horas centrales del día –en torno a los 30 grados– serán un desafío. «Jugar al mediodía va a ser complicado para las cuatro, aunque mentalmente estoy tranquila. Sabemos a lo que jugamos y lo que tenemos que hacer para derrotarlas», asegura.