La karateca vitoriana que se ha convertido en campeona del mundo

El kárate alavés sigue en auge a nivel internacional. Maddi Barona, integrante del gimnasio Yin-Yang, se hizo con la medalla de oro en el ... Mundial de kyokushinkai que acogió la ciudad alemana de Leipzig. Una consecución que se suma al Mundial de kata que obtuvo en 2023 cuando todavía competía en categoría júnior. «Nunca me hubiera imaginado conseguirlo después de que en el último me eliminaran en primera ronda», confiesa la ganadora.

Y eso que Maddi no estaba muy convencida cuando se inició en el kárate con solo 6 años. Tanto es así que no quería entrar a su primera clase en el gimnasio Yin-Yang de la capital vitoriana. «Me daba mucha vergüenza. Era muy pequeña y no conocía a nadie, pero desde el primer momento me hicieron sentir como en casa. Menos mal que mi padre me obligó porque de lo contrario no me hubiese animado. Desde el primer momento me encantó», señala. Tras cogerle el gusto e inspirada por sus entrenadores y compañeros de tatami más mayores, Maddi comenzó a practicar kumite y kyokushinkai, además de kata. «Me gusta mucho porque es muy completo. Lo único que no hacemos es dar puñetazos en la cara pero el resto de técnicas son muy completas. Son dos cosas muy distintas porque una es pegarte a lo bruto y la otra es un arte», expresa.

Sus rutinas a día de hoy no son sencillas. La luchadora alavesa compagina su trayectoria deportiva con los estudios de Psicología que ha iniciado este curso en San Sebastián. Una exigencia que no le permite apenas tener tiempo libre. «Mis días se resumen en ir a la universidad y entrenar. Aunque muchas veces, a diferencia de otros compañeros, no tenga tiempo ni para estudiar, no les envidio en nada porque para mí hacer deporte es imprescindible», afirma. Por ello, Maddi se ejercita de lunes a jueves en un gimnasio de la capital guipuzcoana, mientras que los viernes y sábados hace lo propio en el Yin-Yang cuando viene los fines de semana a estar con su familia. «Los lunes y miércoles hago entrenamientos al saco para trabajar la fuerza en la pegada y la explosividad, mientras que los martes y jueves realizo más técnicas de combate. Los viernes hago sparring y los sábados pesas o kata. El único día que descanso es el domingo», indica entre risas.

Con mucho esfuerzo

Este cúmulo de trabajo le sirvió para alzarse en lo más alto del pódium en un Campeonato Mundial que no le resultó nada sencillo. «El primer combate fue contra una alemana y salí con un blancazo que pensé que esa iba a ser la última vez que me iba a pegar. Lo pasé fatal», revela Maddi, que venció en el desempate ante una oponente que «salía en todas las pantallas del Campeonato». «Pensé que si ella me pegaba yo lo iba a hacer más. Me guardé para los últimos 30 segundos, le arreé un poco y vencí», argumenta orgullosa. Tras comer y poder descansar Maddi se enfrentó en semifinales contra una luchadora holandesa, a la que ya conocía previamente.

«Había visto algún vídeo de ella y me gusta mucho. También fue muy duro porque era muy técnica y no se movía nada, pero le conseguí ganar tras empatar en la primera extensión». La final fue, sorprendentemente para Maddi, «el combate más fácil». La vitoriana consiguió llevarse el oro ante una húngara en solo dos minutos. «Vi a mi contrincante competir en el certamen y observé que tenía mucho fondo. No esperaba lograrlo de forma tan rápida», admite.

La victoria de Maddi llega un año antes de que Vitoria sea la encargada de acoger el próximo Mundial de kyokushinkai a principios de junio de 2026. Una cita que la alavesa espera con ganas. «Normalmente suelen celebrarse lejos y como mucho viene mi padre a verme. El año pasado ya se celebró aquí el Campeonato de España y vinieron todos mis amigos y familia. Fue una pasada», exclama con ilusión. El torneo, que se celebrará a principios de junio, ayudará también a visibilizar un deporte que cada vez practican más niñas. Un público para el que Maddi tiene un mensaje claro. «Si les gusta de verdad y entrenan cada día con ganas, fuerza y amor es posible ganar y conseguir todo lo que se propongan».