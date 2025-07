«Lo más difícil ha sido adaptarme a las pistas»

Justina Mikulskyte logró el pase a la final del Araba World Tennis Tour tras derrotar en la primera semifinal a la británica Katie Swan, que ... se vio obligada a retirarse a mitad del primer set (3-3) por problemas en su hombro derecho. «Estoy muy feliz por estar en la final, pero no así. Ha sido muy desafortunado, estaba haciendo un gran campeonato», señaló al término del encuentro sobre su oponente, que fue capaz de tumbar en octavos de final a Jessika Ponchet, la máxima favorita y ganadora del certamen en 2023.

Mikulskyte, que compite por tercera vez en la capital alavesa, llega en buena forma. La tenista nacida en la localidad de Siauliai no ha cedido ni una sola manga en lo que va de torneo. En primera ronda derrotó en menos de una hora a la española Olga Bienzobas y en la segunda a la noruega Malene Helgo con contundencia antes de su pase a los cuartos de final, donde ganó a Raquel González Villar. «Lo más complicado para mí está siendo adaptarme a lo rápidas que son estas pistas. Ajustarme a ellas para mí no ha sido fácil, pero dar lo mejor de mí día a día y estar enfocada en cada encuentro me ha hecho llegar hasta aquí», indicó.

«Mantener las rutinas es fundamental para jugar, poder recuperarme, descansar y prepararme para lo siguiente» Justina Mikulskyte Jugadora lituana de tenis

Además otro de los aspectos clave que han permitido a la jugadora báltica llegar al choque por el título es su disciplina. Una faceta que trabaja, no solo en todos los torneos que disputa, sino también en sus períodos de descanso en casa. «Mantener las rutinas es fundamental para jugar, poder recuperarme, descansar y prepararme para lo siguiente», explicó. En concreto, su próxima contrincante hoy será Linda Klimovicova, contra la que ya compitió el pasado mes de enero dos semanas consecutivas en el ITF de La Marsa en tierras suizas. «Me es indiferente contra quién enfrentarme. Tanto ella como Snigur son muy buenas jugadoras, No tengo preferencia por ninguna porque ambas son grandes profesionales», comentó cuando todavía desconocía quien iba a ser su adversaria.

El campeonato hasta el momento para la jugadora lituana en las instalaciones de la Peña Vitoriana está yendo como la seda. En su estancia en Vitoria se está sintiendo «como en casa». «Siempre me gusta venir aquí. La gente es muy amable y el entorno es muy cercano. Espero poder hacerlo bien en la final delante de los aficionados», deseó. Mikulskyte, que ostenta cuatro títulos individuales y diecisiete de dobles en el circuito femenino de la ITF, nunca había llegado a la final del Araba World Tennis Tour. Un éxito que espera poder culminar de la mejor manera. «Significaría mucho porque las jugadoras de tenis generalmente solemos perder casi cada semana», concluyó.