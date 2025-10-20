El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cartel promocional de la Copa Iberdrola de Boxeo femenino.

El boxeo femenino toma el ring en Vitoria

La Copa Iberdrola de Boxeo femenino se disputará el sábado 25 de octubre en Mendizorroza

Jon Casanova

Vitoria

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:57

Vitoria se transforma en el epicentro del boxeo femenino con la celebración de la Copa Iberdrola de Boxeo Femenino 2025. Las mejores boxeadoras del país ... combatirán el sábado 25 de octubre en el polideportivo de Mendizorroza repartidas en ocho distintas categorías. «Este campeonato representa valores fundamentales como la igualdad, la visibilidad del talento femenino y el fomento de la práctica deportiva en todas sus modalidades», ha puesto en valor Ana López de Uralde, concejala de Deporte. Precisamente, con el objetivo de brindar a las boxeadoras de élite en España una actividad competitiva para su preparación de cara a futuras competiciones, nació este proyecto que cumple su decimoséptima edición.

