El boxeo femenino toma el ring en Vitoria

Vitoria se transforma en el epicentro del boxeo femenino con la celebración de la Copa Iberdrola de Boxeo Femenino 2025. Las mejores boxeadoras del país ... combatirán el sábado 25 de octubre en el polideportivo de Mendizorroza repartidas en ocho distintas categorías. «Este campeonato representa valores fundamentales como la igualdad, la visibilidad del talento femenino y el fomento de la práctica deportiva en todas sus modalidades», ha puesto en valor Ana López de Uralde, concejala de Deporte. Precisamente, con el objetivo de brindar a las boxeadoras de élite en España una actividad competitiva para su preparación de cara a futuras competiciones, nació este proyecto que cumple su decimoséptima edición.

Combates a una ronda

La competición se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 horas, con un formato de combates eliminatorios a una sola ronda, donde participarán algunas de las boxeadoras más destacadas del ranking nacional, muchas de ellas campeonas y medallistas de España. Por la mañana, el polideportivo acogerá un Open de boxeo femenino con deportistas de la Escuela Alavesa de Boxeo.

Entre los duelos destacados figuran el enfrentamiento entre Carmen González Ortega (Andalucía) y Paula Ruiz Cañada (Madrid) en la categoría de 48 kilos, así como el combate entre Andrea Cárdenas Fernández (Castilla y León) y la tricampeona Ana Isabel González Rodríguez (Asturias) en 60 kilos.

La Copa Iberdrola de Boxeo femenino está organizada por la Real Federación Española de Boxeo, y tiene el patrocinio de Iberdrola. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundazioa. Al acto de presentación han acudido Ana del Val, diputada foral de Deporte, Ana López de Uralde, concejala de Deporte y Bartolomé Torralba, gerente de la Federación alavesa de Boxeo.