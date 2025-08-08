Arrate Bergara y Amaia Aldai se proclaman campeonas del V Másters de Pelota Vasca

Arrate Bergara y Amaia Aldai se han proclamado este viernes campeonas del V Másters de Pelota Vasca, patrocinado por EL CORREO, en la modalidad de ... mano tras derrotar en la final a Andrea Capellan y Maddalen Etxegarai (22-15). Los coloradas, muy serias durante todo el partido, fueron de menos a más, sin dejarse sorprender por unas oponentes que no arrojaron la toalla en ningún momento. «A medida que iba pasando la mañana era más difícil poder ver la pelota por el sol y hacer tantos bonitos. Estamos contentas de llevarnos el título», ha indicado Aldai.

El partido ha comenzado intenso, con tantos muy largos por parte de ambas parejas (3-3). Aldai se las apañaba para realizar buenos puntos adelante frente a Etxegarai, pero esta tampoco se amedrentaba y le respondía de la misma manera. Los errores eran prácticamente inexistentes, con las cuatro pelotaris muy concentradas y metidas en el choque. Sin embargo, dos fallos consecutivos de Capellan y Etxegarai permitían a las coloradas tomar una pequeña ventaja en el marcador (7-4) que se iba a seguir prolongando, motivando a que la dupla azul tuviera que pedir descanso hasta el (10-4).

No terminó de dar sus frutos. Los errores se comenzaron a dar para ambos conjuntos (13-7) mientras el calor en el frontón de Los Fueros apretaba cada vez más. Etxegarai y Capellán poco a poco empezaron a venirse abajo y la brecha en el cartón siguió en aumento. La desesperación se hizo patente en la pareja azul, que impotentes seguían cometiendo fallos frente a la solidez de Arrate Bergara desde atrás y las potentes voleas de Aldai adelante (18-8). Dos errores seguidos de las coloradas iban a ser respondidos por un espectacular punto de Amaia Aldai, que a dos paredes motivó los aplausos del público. Bergara y Aldai no terminaban de cerrar el partido.

Un parcial de 0-6 daba esperanza a las azules, que se acercaban peligrosamente en el marcador (19-14). El descanso solicitado por Bergara y Aldai para aclarar ideas les sentó bien. Dos puntos prácticamente consecutivos de la delantera vizcaína y un error de sus rivales terminaron de decantar la final para las coloradas. «Los primeros tantos han sido bastante duros, pero luego Amaia le ha metido velocidad y les hemos hecho bastante daño. Después nos han recortado bastante, pero al final hemos conseguido solventarlo», ha señalado Bergara.

Sorpresa en pala

A continuación se ha celebrado la final de pala, en la que Irati Ruiz de Azua y Haizea Salanueva han conseguido sorprender y derrotar a Nagore Martín e Irati Álava en tres sets (10-4, 8-10 y 5-1). El choque, muy eléctrico e impredecible, ha hecho las delicias del público que se ha acercado al frontón de Los Fueros, pese a un sofocante calor que no ha dado respiro a las competidoras. «El primer set ha ido mejor de lo que esperábamos, pero en el segundo nos hemos atascado un poco quizás por el cansancio. Al final no se de donde hemos sacado fuerzas para ganarlas», ha reseñado Salanueva.

El partido empezó con la pareja colorada tomando la iniciativa, con Salanueva realizando bonitos tantos adelante, lo que propició que Martín y Álava solicitasen descanso (5-1). Los tantos largos e intensos favorecían a Salanueva y Ruiz de Azua, que motivaban a las azules a querer acabar los tantos antes de tiempo y los consiguientes fallos en especial de Martín. No hubo reacción y el primer set cayó del lado rojo (10-4).

La segunda manga inició igual. Las ganas de intervenir de la palista vitoriana junto a los fallos de su compañera empezaban a despejar el camino de la victoria a Ruiz de Azua y Salanueva (3-0). La pareja azul, sin embargo, no se dejó amedrentar y le dio la vuelta al marcador, atacando atrás a Ruiz de Azua con pelotas complicadas y potentes (3-4). El nivel sobre la cancha de las pelotaris aumentó y las cuatro se empezaron a gustar, sin dar una bola por perdida. La igualdad se mantenía en el marcador (5-5), pero Martín, interceptando bien los puntos de sus rivales, y un fallo de Salanueva que mandaba la bola arriba, les permitía ganar el segundo set (8-10).

La tercera y definitiva manga fue una batalla. Martín siguió en su línea, sin permitir que las bolas llegasen atrás a su compañera Álava. No obstante, tres errores suyos y uno de su pareja terminaron por darle el triunfo a las rojas (5-1). «Al comienzo Haizea les ha movido a las dos bastante bien, pero en el segundo set Nagore ha retrasado su posición y nos ha complicado más. Al final hemos ido a morir, nos la hemos jugado y ha salido bien», ha matizado Ruiz de Azua.