Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
Arrate Bergara trata de golpear la pelota ante la mirada de Andrea Capellan y Amaia Aldai. Igor Aizpuru

Arrate Bergara y Amaia Aldai se proclaman campeonas del V Másters de Pelota Vasca

La pareja colorada se ha impuesto a Maddalen Etxegarai y Andrea Capellan en un partido en el que han ido de menos a más

Pablo Sanz

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:57

Arrate Bergara y Amaia Aldai se han proclamado este viernes campeonas del V Másters de Pelota Vasca, patrocinado por EL CORREO, en la modalidad de ... mano tras derrotar en la final a Andrea Capellan y Maddalen Etxegarai (22-15). Los coloradas, muy serias durante todo el partido, fueron de menos a más, sin dejarse sorprender por unas oponentes que no arrojaron la toalla en ningún momento. «A medida que iba pasando la mañana era más difícil poder ver la pelota por el sol y hacer tantos bonitos. Estamos contentas de llevarnos el título», ha indicado Aldai.

