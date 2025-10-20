Las harrijasotzailes alavesas Eider García Durana y Sara Jiménez de Aberasturi emergen en el campeonato de Euskadi La levantadora de piedra de Ferrol y cirujana en el Hospital de Cruces, Patricia Martín, se llevó la txapela en una final marcada por el desvanecimiento de la gran favorita, Ainitze Zumeta

Jon Ander Goitia Lunes, 20 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:04h.

La localidad vizcaína de Mungia acogió el domingo la final del campeonato de Euskal Herria femenino de harrijasotzailes. Una cita que enfrentó a las ocho mejores levantadoras de piedra del momento, entre las que se encontraban las alavesas Sara Jiménez Aberasturi y Eider García Durana. Las deportistas del Arabako Harri Eskola dejaron claro el potencial que atesoran y el prometedor futuro que dibujan. Se trataba de la segunda vez de Jiménez Aberasturi entre las mejores de Euskadi. García Durana, en cambio, debutaba en la gran final. Esa falta de experiencia, sin embargo, no les arrugó y firmaron una destacada actuación para alcanzar el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Con los nombres de las participantes definido, el cartel desveló también la titánica prueba que tenían que completar: alzar el mayor número de veces una piedra cilíndrica de 75 kilos, un cubo de 63 y una bola de 63. Tenían tres minutos para desafiar a la lógica de la gravedad. Y lo hicieron. Sara consiguió hacer 24-20-27 alzadas, respectivamente. Mientras que Eider firmó una tarjeta de 24-21-25. Por poner la cifra en perspectiva: Jiménez de Aberasturi levantó un total de 4.737,5 kilos, cien más que García Durana, que en su primera final alcanzó los 4.675.

Sin embargo, ambas se quedaron lejos de la ganadora. Patricia Martín se llevó el triunfo al levantar un total de 5.387,5 kilos y ser la más resistente en una prueba que exigió un gran derroche físico. El calor marcó el desarrolló de la prueba. Tanto que la gran favorita, Ainitze Zumeta, sufrió un desvanecimiento en mitad del ejercicio mientras lideraba la clasificación, lo que le relegó al tercer puesto (4.975 kilos). El podio lo completó Lierni Osa (5.050) que se colgó la medalla de plata.

De esta forma, Martín grabó por primera vez su nombre en el palmarés. La harrijasotzaile de Ferrol, cirujana en el Hospital de Cruces, rompió todas las apuestas y se alzó con la txapela. «Ni he contado las alzadas. Ayer iba a no hacer nulos y hoy iba a hacer mis números y ha salido mejor de lo que esperaba», comentó, exultante. Un nuevo trofeo para una deportista acostumbrada a llevar su cuerpo al límite. Es también subcampeona del mundo de remo en ergómetro en distancias cortas y campeona de Strong Woman Spain.

