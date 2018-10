La igualdad está por conquistar Concejala de cultura en el Ayuntamiento de Vitoria Estíbaliz Canto, concejala de cultura en el Ayuntamiento de Vitoria. / IGOR MARTÍN ESTÍBALIZ CANTO Jueves, 4 octubre 2018, 01:08

Recuerdo cuando empecé a hacer deporte en Vitoria-Gasteiz. Apenas había equipos de fútbol femenino. No digo ya de otros deportes. O cómo en el colegio, los chicos no querían jugar con nosotras en un equipo mixto. Recuerdo muchas dificultades para practicar deporte simplemente por el hecho de ser mujer. Hoy estamos en otra situación, es evidente, pero queda mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos ido conquistando cotas de igualdad a lo largo de la historia. Ha sido un proceso muy lento pero constante. No podemos ignorar los pasos que han dado nuestras predecesoras pero no podemos obviar tampoco que la IGUALDAD con todas sus letras, está por conquistar.

El mundo ha cambiado en 2018, bien por las movilizaciones 'Me Too' realizadas en Estados Unidos, o bien por las movilizaciones que hubo en España el pasado 8 de marzo. La sociedad ha cambiado y no se puede obviar, el feminismo ha venido para quedarse. Quienes ejercemos la política o el periodismo no podemos ser ajenos a esta nueva realidad y hay que recoger el guante.

Un ejemplo: Este mismo domingo, Ana Carrasco, la selección española de baloncesto femenino, Alejandro Valverde y la selección europea de Rider Cup ganaban en sus diferentes campeonatos.

Cuál de las disciplinas es más importante, es subjetivo de medir para un editor. Pero, sin ánimo de reproche, casi todos los periódicos digitales y casi todas las portadas del día siguiente coincidieron en que la noticia ciclista era más importante, a pesar de que España tiene 10 medallas de oro en ciclismo en ruta y Ana Carrasco, sin embargo, es la primera mujer DE LA HISTORIA que gana un mundial en un deporte de motor.

En ese contexto, 'Campeonas' mas que un medio de comunicación necesario, que lo es, es una necesidad social imprescindible. Para ser visibles. Para ser iguales. Y con su existencia, todas y todos salimos ganando. Hay mucho camino por recorrer, recorrámoslo juntas.