La gimnasta vitoriana Salma Solaun se cuelga el bronce en el Mundial de Brasil

Salma Solaun sigue ampliando su palmarés. La gimnasta vitoriana ha logrado el bronce con España en el Mundial de Brasil que se está disputando en Río de Janeiro en el concurso completo por conjuntos de gimnasia rítmica. La alavesa, que forma equipo con Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández y Lucia Muñoz, logró un nuevo hito que añade a un verano cargado de éxitos. El bronce en Río de Janeiro se une a los tres oros conquistados en la Copa del Mundo celebrada en Cluj-Napoca (Rumanía) a finales de julio y a los tres metales dorados que sumó en el Campeonato de Europa celebrado en Tallín (Estonia) en junio.

En el concurso, Solaun y sus compañeras quedaron segundas en la clasificación de la prueba mixta de aros y pelotas y ocuparon el cuarto puesto final en el de cinco cintas. Un resultado de 54.450 puntos con el que las jóvenes entrenadas por Alejandra Quereda terminaron en el tercer cajón del podio, por detrás de Japón (campeonas con 55.550) y Brasil (55.5250), que se colgaron la plata.

Además, el conjunto español ha conseguido el pase para la final de cinco cintas y también para la del ejercicio mixto que se disputan este domingo.

En junio, EL CORREO distinguió a Salma Solaun como Alavesa del Mes tras su brillante papel en el Campeonato de Europa. Con apenas veinte años ya tiene otra presencia olímpica en su historial y antes de que empezara el verano se colgó tres medallas de oro en el Campeonato de Europa celebrado en Estonia. Un presente brillante y un futuro prometedor.

La gimnasta alavesa se apartó pronto de la natación y el patinaje para centrarse de lleno en la práctica de una disciplina que comenzó a cautivarle con apenas tres años, cuando aún veía una quimera replicar las piruetas, giros y volteretas que daban otras gimnastas por la televisión. «Me parecía imposible ser como ellas», reconocía en este periódico cuando su nombre ya estaba en el mapa. Vivía para la gimnasia. Así, en la prolífica cantera del Beti Aurrera, fueron llegando sus primeros resultados, como el campeonato de España infantil con apenas 13 años y, sobre todo, la medalla de bronce individual gracias a un sensacional ejercicio con la cinta en el Mundial junior de un año más tarde.

Poco después llegó la llamada del CAR; es decir, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid que forma a las más brillantes promesas de la disciplina. Salma Solaun lo era. Tuvo que dar el salto, dejar su colegio, su familia y a sus amigas para perseguir un sueño que cada vez era menos hipotético y más real. Solo una lesión de rodilla en 2022 le detuvo. Ahí, en medio de un percance que puso en jaque su carrera, ganó lo que le faltaba: tiempo para pensar. Entonces decidió apostarlo todo en dejar la disciplina individual para comenzar a actuar por conjuntos. También tenía claro que, además de la gimnasia, lo suyo iban a ser las matemáticas. Ese pensamiento racional es el que marca su desempeño y el carácter de sus ejercicios.

