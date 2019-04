«Siempre estoy pensando en aportar» Lamarca, en el centro, impartirá este especial campus en Vitoria en verano. / E. C. La exgimnasta alavesa Tania Lamarca ha creado el primer campus inclusivo de rítmica, un proyecto pionero en España que llegará a Vitoria en el mes de julio OLGA JIMÉNEZ Vitoria Miércoles, 10 abril 2019, 00:29

Tania Lamarca (Vitoria, 1980) no quiere desvincularse del deporte que le dio una medalla de oro en los Juegos olímpicos de Atlanta en 1996. La exgimnasta que reside en el Pirineo oscense desde hace años, ha dirigido su vida laboral al 'coaching' deportivo y de empresas, pero su vínculo con la gimnasia rítmica le ha llevado a crear el primer campus inclusivo de este deporte. Una experiencia pionera en España que pondrá en marcha entre el 1 y 6 de julio en Vitoria.

-¿Desde cuando rondaba en su cabeza este campus de gimnasia?

-Desde hace mucho tiempo y con muchas horas de trabajo que continúan, a pesar de que ya tiene fecha y está estructurado. Tiene matices porque será el primer campus inclusivo de gimnasia y, por tanto, diferente. Ese era mi objetivo. Al final, de gimnasia rítmica hay muchos campus a nivel nacional donde he participado desde que me retiré, pero este es especial y diferente porque pueden participar niñas y niños con y sin discapacidad o diversidad funcional. La idea principal es que compartan espacio y misma actividad. Eso es la inclusión.

-¿Es pionero en España?

-Sí. Los que me conocéis sabéis que no sé estar quieta. Por eso ha costado tanto desarrollarlo y ponerlo en pie, porque queríamos que no se escapara ningún detalle. Todas las niñas y niños podrán convivir todos con todos y conocer a Sara Marín que es la actual campeona del mundo de Síndrome de Down o recibir una masterclass de Lourdes Mohedano, subcampeona olímpica en Río 2016.

-¿Y cómo le vino la idea?

-La verdad es que es un reflejo de la esencia que soy. Siempre estoy buscando aportar y ayudar a los demás. A nivel personal, tengo una prima con Síndrome de Down y a partir de ahí, empiezo a pensar. La Federación Española de Deportes de Invierno Adaptados me propone ser embajadora y empiezo a conocer más de cerca el deporte adaptado y el mundo de la discapacidad. Por ahí nace la idea del proyecto.

-¿Desde cuándo se desarrolla la gimnasia rítmica inclusiva?

-Digamos que es relativamente reciente. Había hace un tiempo, pero con la inclusión digamos que su desarrollo ha ido creciendo entre diferentes asociaciones y los propios clubes que han abierto sus puertas a jóvenes con diversidad funcional. Cada vez hay más, pero todavía queda un largo camino porque esto requiere una preparación y unas condiciones un poco distintas y hace falta un proceso. Yo quería que todas esas niñas que empiezan puedan tener las mismas oportunidades con su deporte. El otro día se celebró el Campeonato de España de rítmica para personas con Sindroma de Down y Sara Marín volvió a ganar. Pretendo que haya un aprendizaje de todos con todos y la experiencia de compartir. Las inscripciones siguen abiertas a través de la web www.tucampusdeportivo.com/tania-lamarca.

Gala final en el pabellón de Mendizorroza

-¿Qué tipo de discapacidades incluye?

-Nos centramos en las intelectuales. Es cierto que con las físicas hay más problemas para este deporte. Estamos en colaboración directa con la asociación Haszten y como primer campus, nos hemos centrado en discapacidad intelectual y con entrenadoras especializadas. El entrenamiento será diferenciador para los y las participantes en función de niveles, con sesiones por la mañana y por la tarde, además de otras actividades lúdicas como piscina. Pero el resto de la convivencia durante la semana que dura será igual para todas y todos, con un colofón final que será una gala conjunta el sábado 6 de julio en el polideportivo Mendizorroza.

-¿No se cansa de reinventarse?

-Digamos que es una cuestión de supervivencia. Después de retirarme he tenido que buscarme la vida y, además, como sabéis fuera de mi ciudad. Ahora estoy más estable desde mi faceta de 'coach' y conferenciante en empresas y equipos deportivos. El campus es un proyecto ilusionante que sumo y que, además, quería iniciarlo en mi ciudad, donde siempre me he sentido respaldada y muy querida. Como en casa, en ningún sitio.