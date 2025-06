La fiesta de la gimnasia se vive en Mendizorroza

La idílica relación entre la gimnasia y Vitoria vuelven un año más a estar presentes en Mendizorroza. Un total de 700 gimnastas de 39 clubes ... a nivel nacional se dan cita este fin de semana para mostrar sus mejores cualidades en la cuarta edición del Txapelgym, patrocinada por ELCORREO. Una cita ya consolidada en la que participantes, entrenadoras, juezas y público disfrutaron de su deporte favorito.

Si por algo destaca este evento es por el altísimo nivel de las participantes. Tanto es así que los espectadores no saben muy bien dónde mirar. Es el caso de Almudena Gallardo, que acudió por primera vez al polideportivo de Mendizorroza a ver la exhibición. «Es espectacular lo que hacen a su edad. Hay mucho talento», indicó mientras movía su cabeza de un lado a otro. La barra de equilibrio fue su modalidad favorita para esta vitoriana. Una plataforma de alrededor de diez centímetros de ancho sobre la que las gimnastas deben realizar movimientos acrobáticos y de danza. «Me parece increíble que realicen muchos movimientos con su cuerpo sin caerse. Se nota el trabajo duro de todo el año», se maravillaba Almudena.

Las barras asimétricas tampoco dejaron indiferente a nadie. Los rápidos giros y las volteretas que daban las txikis antes de caer sobre la colchoneta maravillaron a los padres y madres que no pudieron dejar de mirar a sus hijas a tantos metros de altura pese al temor a que se hiciesen daño.

Las integrantes francesas del equipo de Angulema pusieron el ritmo con aplaudidores y grandes pancartas con la bandera tricolor

Según fue transcurriendo la jornada, el ambiente ni mucho menos se enfrió. Y no solo por el intenso calor, que provocó que muchos asistentes tuvieran que echar mano del abanico para airearse, sino también por las espectaculares coreografías que efectuaron las jóvenes gimnastas en el suelo al ritmo de la música. Desde clásicos disco como 'Gimme, Gimme Gimme' de ABBA hasta más infantiles como la sintonía del inspector Gadget motivaron algún que otro bailecito en la grada, donde las integrantes francesas del equipo de Angulema pusieron el ritmo con aplaudidores y grandes pancartas con la bandera tricolor.

La alegría y las risas de algunas competidoras se entremezclaban con los llantos y la tristeza de otras, que no estaban satisfechas de una manera u otra con sus actuaciones. Nada que el cariño y los abrazos de las compañeras no pudieran arreglar. «Es normal que se frustren, pero esto también forma parte del aprendizaje y de su desarrollo. No hay que verlo como un fracaso», señalaba una de las técnicas del Club Gimnástica Las Rozas.

Sorteos y exhibición

Tras todas las actuaciones, la jornada concluyó con la exhibición de Maia Yacer, componente del equipo nacional de gimnasia artística femenina. Además, se sortearon diferentes premios cuyos ganadores en algún caso tardaron en aparecer. Lotes de productos estéticos, muñecos o material deportivo fueron algunos de los galardones de un show que puso punto y final con la entrega de premios, en la que no solo las vencedoras se llevaron una merecidísima ovación tras más de dos horas dándolo todo.