Una victoria incontestable

Suma y sigue. Las Gloriosas se han llevado esta mañana de sábado un cómodo triunfo en Ibaia contra el Tenerife B. Un duelo en el ... que las alavesas no han dado opción al equipo canario, que apenas puso en jaque la meta local.

El partido comenzó con las vitorianas apretando arriba e incomodando la salida de balón del conjunto chicharrero, que trataba de replicarlo aunque con mejor efectividad. Las incursiones por el costado derecho de la mano de Carmen Sobrón y Gaste eran constantes, pero sin poner en apuros a la zaga visitante.

Las albiazules controlaban el encuentro a sus anchas, mientras que las futbolistas de Adrián Albéniz intentaban sin éxito sorprender a la contra. La insistencia de las jugadoras de Andrea Esteban tuvo premio en el minuto 28. Un centro raso de Ainhoa Guallar, que había caído al costado derecho en un desajuste defensivo del Tenerife B, se encargaba de transformarlo Almudena Rivero en segunda línea por bajo. La andaluza sigue de dulce, y suma su tercer gol en este comienzo de liga.

Con ventaja en el marcador las albiazules buscaron el segundo tanto. Reyes estuvo a punto de conseguirlo en una jugada aislada en la que se quedó sola contra Sara Niz, pero la guardameta insular adivinaba sus intenciones. Ainhoa Guallar también buscó su gol con un disparo potente desde dentro del área, pero la cancerbera canaria lo impedía.

Al final la segunda diana de las Gloriosas llegó antes del descanso gracias a Carmen Sobrón. La ex de Osasuna cabeceó un córner botado desde la izquierda, sin que Niz nada pudiera hacer por evitarlo. Tercera diana de la atacante riojana, que se suman al doblete obtenido en el triunfo hace dos jornadas contra el AEM.

Sin problemas

Tras el paso por vestuarios, Andrea Esteban dio entrada a Elene Errasti y Raquel Gil. El choque siguió sin sobresaltos para las vitorianas, que, no por ello, se relajaban en el verde ante un rival que no encontraba fluidez en su juego. Ni siquiera a balón parado generaron peligro a Sofía Puente.

Las vascas buscaron el tercer gol, pero la falta de efectividad en tres cuartos de campo y la mejora de la defensa tinerfeña no cambiaron el resultado. Un cabezazo de Raquel Gil en el tramo final del partido que detuvo Niz de forma brillante y un chut de Errasti que se estrelló en el lateral de la red fueron sus mejores oportunidades.

Tercera victoria consecutiva de las Gloriosas que se sitúan líderes provisionales a la espera de lo que haga mañana (12.00 horas) el Atlético de Madrid B en tierras asturianas contra el Oviedo. Un rival frente al que, casualmente, se verán las caras este próximo fin de semana a domicilio.