Sanadri empuña el martillo albiazul

Marta Sanadri vive un momento dulce en el Deportivo Alavés. La delantera guipuzcoana cedida por el Athletic suma cinco goles desde su llegada en enero, ... gracias al doblete logrado a domicilio frente al Barcelona B y su reciente 'hat-trick' en la victoria (3-0) en Ibaia frente al Atlético Baleares. Unos buenos números en siete partidos disputados que han situado a la atacante formada en el Añorga como la tercera máxima artillera de la plantilla, solo por detrás de Tere Morató y Manoly Baquerizo que se encuentran a un solo gol de distancia.

«Necesitaba marcar. Soy delantera, y al final lo que nosotras necesitamos es el gol. Gracias a eso me veo ahora con más confianza y me salen las cosas solas», admite. Una faceta que ya demostró en su anterior etapa con las Gloriosas y cuyo secreto desvela. «La clave es no desconectarse de las jugadas y estar siempre llegando al área», confiesa. Como un martillo.

Y eso que Sanadri regresó a Vitoria en el peor momento de la temporada, cuando las Gloriosas consumaron tres derrotas consecutivas frente al Real Madrid B, Alhama y Cacereño. Un bache ya superado que coincidió con su «fácil» readaptación al cuadro babazorro. «Al final conozco a muchas jugadoras, parte del staff y directiva que han hecho que todo haya sido más sencillo. El ambiente sigue siendo el mismo, con gente muy trabajadora y humilde, que es lo que más me gusta de todo. Estoy muy contenta porque siento que es como mi casa», resalta la delantera.

Las vitorianas visitarán esta tarde Tajonar (16.00 horas) para enfrentarse a Osasuna. Un rival que llega en su mejor momento de la temporada, con cuatro triunfos consecutivos y sin encajar un solo tanto, lo que le ha permitido asomarse a la lucha por el play off. Por ello, la delantera donostiarra tiene claro lo que deben que hacer para que los tres puntos recalen en la capital alavesa. «Vamos a tener que ser agresivas, intensas en los duelos y no dar ningún balón por perdido. Así estaremos más cerquita de no encajar y luego en ataque tendremos que generar ocasiones y, por supuesto, que la pelota entre», indica.

Con el sueño de repetir

A falta de cuatro jornadas para el final, las Gloriosas siguen de lleno en la lucha por regresar a Primera. Un ansiado ascenso que Sanadri ya vivió en su primera etapa como albiazul con Mikel Crespo en el banquillo. «Era algo que todas soñábamos y dimos un golpe en la mesa. Se vio que éramos capaces de estar en una categoría más alta. Siempre tengo buenos recuerdos de esos momentos, fue muy especial», rememora. Una experiencia que espera repetir esta campaña bajo las órdenes de Andrea Esteban, preparadora que, según Sanadri, «necesita ver a sus jugadoras enchufadas el fin de semana». «Me parece una entrenadora intensa, que quiere el mejor rendimiento de su equipo y que en lo personal nos tiene a todas en cuenta y no falta al respeto», apunta la guipuzcoana.

Colíderes y empatadas a 49 puntos con el Alhama a falta de cuatro intensas jornadas para el final, Sanadri sabe lo que hay que hacer para alcanzar el objetivo: «Nos tenemos que centrar en ganar todos los partidos que nos quedan, que es lo que está en nuestra mano. Y luego, si se da el condicionante de que ellas tienen algún tropiezo, aprovecharlo».