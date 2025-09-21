Una remontada para sentirse líderes

Pol Pairot Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Las Gloriosas son líderes virtuales de la Segunda femenina. Sólo superadas en la tabla por el filial del Atlético, las de Andrea Esteban son hoy el primer equipo que ascendería a la máxima competición nacional. Pero el subidón que experimentaron ayer las vitorianas no se ciñe sólo a la clasificación, sino a la magnífica remontada que protagonizaron en su visita al Barça B, uno de los equipos más potentes de la categoría. Las albiazules se rehicieron a lo grande de los dos goles en contra que encajaron en el primer tiempo. Sólo necesitaron una señal, la expulsión de Ainoa en la recta final de la primera mitad, para hincarle el diente al filial del todopoderoso club blaugrana. Por si fuera poco, la gesta se culminó en el minuto 96, cuando se produjo el estallido de éxtasis de las Gloriosas con el gol de Celia. a del descanso, y la revulsiva Celia llevó el delirio en el minuto 96.

El partido de la Ciudad Deportiva Joan Gamper comenzó con un Alavés atrevido. A los seis minutos de juego, Reyes no pudo rematar por centímetros un centro de Carmen Sobrón y, poco después, Almudena filtró un excelente pase que Guallar envió al lateral de la red. Sin embargo, el decorado cambió por completo en apenas cuatro minutos por dos dianas del Barça B, que supusieron un enorme mazazo para el cuadro de Esteban. En el minuto 17, Martret abrió el marcador después de un rechace que recogió con la zurda para batir a Sofía con la colaboración del poste. Al duro golpe encajado se le sumó otro sin margen de reacción, en el 21, cuando Fenger recibió un pase al espacio, recortó ante Pichi y fusiló de disparo cruzado imposible para guardameta albiazul.

Pese al negro decorado, el Alavés se recompuso muy bien de la rápida desventaja de dos dianas. Reyes rozó el gol en un remate a centro de Sobrón. Poco después, Navajas probó suerte, al obligar a intervenir a Meritxell Font. La oportunidad más clara de las Gloriosas hasta el descanso llegó como consecuencia de un error de la defensa, que dejó el balón en los pies de Sobrón, quienl disparó entre los palos, pero Meritxell Font respondió con una mano salvadora.

El encuentro dio un giro que resultó determinante cerca del descanso. La colegiada valenciana Piñana Candel expulsó con tarjeta roja directa a la local Ainoa por dar una dura patada a Nayadet. Hubo sustituciones en los dos equipos al paso por los vestuarios. El Barça buscaba sellar el triunfo. Las albiazules, la revolución. Viles y Raquel se sumaron al partido como recambios de Navajas y Reyes.

El ansiado recorte de distancias tuvo lugar al poco de la reanudación. Almudena batió a Meritxell Font de un soberbio disparo desde fuera del área tras un pase raso de Inés en una jugada de estrategia. La alavesista Andrea Esteban movió de nuevo el banquillo por partida doble en busca de una remontada que se atisbaba en el horizonte: Celia y Paula León ingresaron al césped y tuvieron un papel clave como autoras de los últimos tantos del encuentro. Paula León colocó las tablas diez minutos después de sumarse al duelo, en el 66, tras resolver un pase de Almudena mano a mano ante Meritxell Font. La incorporación de Laia, de vuelta tras superar una grave lesión, fue el quinto y último relevo visitante.

El tramo final fue muy emocionante. Sobrón rozó el tanto con un potente disparo cruzado, y Llorella sacó bajo los palos una acometida de la revulsiva Raquel en el minuto 82. El Barcelona B, condicionado por la inferioridad de efectivas, también dispuso de alguna llegada peligrosa como un disparo de Escot que Sofía desvió a córner con una gran estirada. El tiempo añadido llevó a completar la remontada alavesista: la portera Sofía colgó el balón al área mediante una falta desde campo propio, Paula León lo peinó y Celia apareció para enviar el esférico al fondo de la red.

