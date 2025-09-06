Reacción incompleta de las Gloriosas

La tercera temporada consecutiva del Alavés en Primera Federación echó a andar con un empate de sensaciones contrapuestas ante el Real Madrid B a domicilio. ... La albiazul Almudena neutralizó el tanto inicial de Oihane. Pero el hecho de que las Gloriosas disputaran casi 20 minutos en superioridad numérica por la expulsión de Irune y estuvieran a punto de llevarse el botín completo les dejó un sabor agridulce.

El planteamiento inicial de Andrea Esteban fue presionar la salida del balón del filial madridista. Como prometió la entrenadora la víspera, su equipo salió a ser protagonista desde el primer minuto. Sin embargo, Jimena tuvo que estar muy atenta para atajar un cabezazo a bocajarro de Iris. Escasos minutos después del susto, llegó la primera ocasión del equipo babazorro. Reyes culminó una jugada de Viles por la banda derecha con un disparo a la media vuelta que se marchó alto. Nayadet conectó con la verticalidad de Raquel por el costado izquierdo. Un intento acrobático de tijereta de Reyes a la salida de un córner se quedó cerca de sorprender a Laia. Al filo del descanso, Sobrón finalizó una jugada de Viles mediante un disparo cercano al larguero.

Pese a los prometedores minutos del primer tiempo, los primeros minutos de la segunda parte resultaron fatídicos. La madridista Oihane remató de cabeza a la salida de un saque de esquina y el balón se coló por la escuadra después de golpear el palo. Tres minutos después, Gaste remató un centro y la manopla de Laia evitó la diana de la capitana alavesista.

Real Madrid B Laia; Claudia, Amaya, Alicia, Noe; Zuazo, Folgado, Irune; Oihane (Candela, min. 76), Iris (Erika, min. 91) y Naiara (Alba Rodao, min. 81). 1 - 1 Alavés Gloriosas Jimena; Gaste (Navajas, min. 77), Inés, Bengoa (Pichi, min. 70), Merche; Nayadet, Almudena, Viles (Celia, min. 58); Sobrón, Reyes (Paula León, min. 70) y Raquel (Guallar, min. 58). Goles: 1-0. M. 47. Oihane; 1-1. M. 66. Almudena.

Árbitra: Sánchez Gómez. Expulsó con roja directa a la local Irune (min. 73). Amarillas a Zuazo por el Madrid y a las albiazules Nayadet y Sobrón.

Incidencias: 300 espectadores en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Aunque la puntería no estuvo de su lado en esa accion, este acercamiento representó el inicio de una fase de partido en la que el Alavés tuvo más presencia sobre el césped, algo favorecido por el ingreso de Celia y Guallar, quien aportó mucho dinamismo por la banda izquierda. Después de varios minutos en los que rondó el área madridista, llegó el merecido tanto babazorro. La propia Guallar pisó la línea de fondo, se coló en el área y cedió atrás para la llegada de Almudena, que colocó el balón en la escuadra en el minuto 66.

A la inyección anímica del empate se le sumó, siete minutos después, la expulsión de la local Irune por un manotazo a Nayadet, que recibió tarjeta amarilla por el lance previo. Todo parecía ponerse de cara y el Alavés apretó los dientes hacia la remontada. Sobrón buscó varias veces desequilibrar por el flanco derecho. Sin embargo, las pérdidas de balón pudieron costar caro al Alavés.

Celia y Paula León rozaron el tanto de la victoria en los últimos compases del partido

Una indecisión entre la portera, Jimena, y Pichi estuvo cerca de convertirse en gol de Iris. La incorporación de Navajas por Gaste supuso el último movimiento de piezas de Andrea Esteban. Celia acarició el tanto del triunfo de lanzamiento desviado en el minuto 84. Más clara todavía fue una oportunidad de Paula León, en el tiempo añadido, a centro de Sobrón, pero Laia apareció a tiempo para salvar al filial blanco una vez más.

El Alavés se hizo merecedor del triunfo pese al doloroso gol encajado a los dos minutos del segundo período. La siguiente oportunidad de estrenar el casillero de victorias será el domingo 14 (12.00 horas) en Ibaia contra el AEM catalán. Se trata de uno de los aspirantes al ascenso del pasado curso y, de hecho, fue el verdugo de las albiazules en la penúltima jornada, cuando las vitorianas se jugaban el ascenso directo.