Merche Izal controla el balón ante la oposición de una jugadora del Real Madrid B. ADG

Reacción incompleta de las Gloriosas

El Alavés responde al gol del Madrid B en el segundo tiempo, pero el triunfo se le resiste pese a que las blancas jugaron los últimos 20 minutos con diez

Rubén Cortés

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:55

La tercera temporada consecutiva del Alavés en Primera Federación echó a andar con un empate de sensaciones contrapuestas ante el Real Madrid B a domicilio. ... La albiazul Almudena neutralizó el tanto inicial de Oihane. Pero el hecho de que las Gloriosas disputaran casi 20 minutos en superioridad numérica por la expulsión de Irune y estuvieran a punto de llevarse el botín completo les dejó un sabor agridulce.

