Andrea Esteban lanza un balón al aire en uno de los campos de Ibaia. Rafa Gutiérrez
Andrea Esteban | Entrenadora del Alavés Gloriosas

«Tenemos que ser protagonistas desde el primer minuto»

La aragonesa cumple su tercera temporada en Vitoria tras rozar el ascenso a Primera División y un verano lleno de cambios en la plantilla

Pablo Sanz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:14

Andrea Esteban (Teruel, 1996) cumple su tercera temporada al frente de las Gloriosas. Pese al jarro de agua fría que supuso la eliminación en las ... semifinales de los playoffs contra el Cacereño, la turolense hace borrón y cuenta nueva para volver a intentar el ascenso. Con una plantilla renovada, Esteban busca devolver la ilusión a la afición después de una pretemporada con buenos resultados y más larga de lo habitual. La primera parada será hoy con su visita al Real Madrid B (12.00 horas).

