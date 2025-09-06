«Tenemos que ser protagonistas desde el primer minuto»

Andrea Esteban (Teruel, 1996) cumple su tercera temporada al frente de las Gloriosas. Pese al jarro de agua fría que supuso la eliminación en las ... semifinales de los playoffs contra el Cacereño, la turolense hace borrón y cuenta nueva para volver a intentar el ascenso. Con una plantilla renovada, Esteban busca devolver la ilusión a la afición después de una pretemporada con buenos resultados y más larga de lo habitual. La primera parada será hoy con su visita al Real Madrid B (12.00 horas).

– ¿Qué balance hace de la pretemporada?

– El equipo ha trabajado muy bien desde su inicio. Llevamos siete semanas y tenemos ganas de competir. El objetivo prioritario era hacer un equipo lo más competitivo posible para la primera jornada y lo hemos conseguido. Las jugadoras que se han incorporado ya son parte del equipo y del proyecto y estamos muy preparadas.

– ¿Qué aspectos del juego ha mejorado más el equipo?

– Con tanta incorporación hemos intentado transmitirles las señas de identidad que tenemos desde hace dos años. Qué quiere hacer el equipo con y sin balón y también a nivel mental. Hemos hecho mucho hincapié en las ubicaciones con posesión porque era algo a mejorar y hemos potenciado esa presión alta. El equipo se identificó por vivir en campo rival e intentar generar el mayor número de ocasiones.

– Han salido jugadoras importantes como Manoly Baquerizo, Laura Martínez y Tere Morató. ¿Cómo lo ha gestionado?

– También es un éxito del proyecto y del club. Que jugadoras como Manoly o Encarni se vayan a la Liga F dice mucho de lo que mejoran en el Alavés. También hay otros casos como Laura Moreno, Cintia Hormigo o Laura Martínez. Al final el club está por encima de todo y estoy muy contenta con cómo se ha construido el equipo. Deseo lo mejor a esas jugadoras que lo dieron todo el tiempo que estuvieron aquí.

– Han acometido siete fichajes, tres de ellos procedentes de Osasuna. ¿Qué perfiles refuerzan?

– Hemos mantenido mucho el eje del equipo, como pueden ser las centrales, y a Jimena Vicario en portería. También jugadoras importantes por dentro como Nayadet o Almudena Rivero y perfiles arriba como Raquel Gil. La columna vertebral es permanente y creo que necesitábamos cosas diferentes, sobre todo arriba y por dentro, que es donde hemos conseguido mayores incorporaciones. Han llegado dos delanteras como Carmen Sobrón y Ainhoa Guallar, y muchas jugadoras interiores como Elene Viles o Claudia Fernández, que tienen más pie para proponer aspectos que el año pasado nos costaron. Lo mejor que tuvo el equipo fue cómo compitió y a partir de ahí evolucionar en varios aspectos.

– ¿Como cuáles?

– Ser más protagonistas con el balón en campo rival. Muchas veces éramos muy fuertes en transiciones pero podíamos tener posesiones más largas en las que no éramos capaces de vivir en campo rival. Somos un equipo muy amenazante y que se siente muy cómodo en esa presión alta porque es capaz de que el equipo rival cometa muchos errores y a partir de ahí, obviamente, penalizarlos.

Tercera temporada «La estabilidad es muy complicada de lograr. No lo dudé ni un momento para renovar» Andrea Esteban Entrenadora del Alavés Gloriosas

– Afronta su tercera temporada en el club. ¿Qué le convenció para seguir un año más?

– Que esta sea mi tercera temporada fortalece mucho lo que somos. Sobre todo al club en su paciencia y mirada no sólo a corto plazo, sino también a medio y largo. Individualmente me fortalece como entrenadora porque la estabilidad es muy complicada, y lograrla es algo muy positivo. No lo dudé ni un momento. Soy una persona muy cabezona, exigente y también muy pasional. En el club estamos caminando juntos y eso es muy positivo para todos. Tiene que ser un año de mejora del proyecto.

– Tras la gran campaña pasada, ¿es el ascenso el objetivo del equipo para esta temporada?

– Sabemos que nuestro mayor rival somos nosotras mismas y estamos intentando enfocarnos en el día a día y ser mejor equipo que el año pasado. Y a partir de ahí ver en qué liga nos encuadramos porque hay mucho cambio y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Hay que fijarse en el corto plazo, en el día a día y a partir de ahí ver qué nos depara esta temporada.

Modo de juego «Debemos saber el rival que tenemos enfrente y, a partir de ahí, jugar el partido» Andrea Esteban Entrenadora del Alavés Gloriosas

– ¿Cuál va a ser la clave para que el equipo vuelva a estar arriba?

– La adaptabilidad sin perder nuestra esencia. Tenemos que saber el rival al que tenemos enfrente y, a partir de ahí, saber jugar el partido. En esta liga, muchas veces se va a duelos donde sabes que te van a presionar alto y les tienes que atacar las espaldas. Si un equipo te coloca en bloque medio-bajo tienes que ser más paciente y no equivocarte dependiendo lo que tú quieras jugar. El año pasado eso lo supimos hacer muy bien porque vas a Cáceres y sabes que es muy complicado jugar y tienes que remangarte y competir al máximo. Hacer eso sin perder tu esencia es realmente complicado.

– ¿Qué partido espera contra el Real Madrid B?

– Es como el Barça B o el Atlético B. Son filiales que tienen jugadoras individualmente muy buenas y jóvenes, mientras que nuestro fuerte es el equipo. Frente a la individualidad de ellas tenemos que ser más colectivas. A partir de ahí, saber que nosotras también tenemos mucha experiencia competitiva en esta liga que ellas igual no tienen y saber competir mejor. Esas dos cosas van a ser claves para el partido con la rabia de que fue la primera derrota del año pasado en su campo. Tenemos muchas ganas de empezar y de traernos los tres puntos.

– ¿Qué mensaje le ha transmitido a sus jugadoras?

– Que ya llega el momento y que hemos estado trabajando durante esta pretemporada mucho para este día. Nos tenemos que centrar en nosotras, esto es una carrera de fondo donde el primer pasito es este fin de semana y tenemos que buscar nuestra mejor versión. Tenemos que trasladar las cosas buenas que hemos hecho estas semanas a aquello que no hemos hecho tan bien. Tenemos que ser protagonistas desde el primer minuto.

– ¿Qué retos personales se ha marcado para esta temporada?

– Ser mejor entrenadora que el año pasado. Creo que lo soy después de lo que vivimos y tengo que terminar siendo mejor en mi ámbito profesional y personal como he empezado. Es muy difícil vivir de ser entrenadora y siendo una mujer joven creo que es incluso más complicado. Acumular tantas temporadas es muy difícil por lo que valoro cada día.