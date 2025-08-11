Nerea Bengoa y Claudia Fernández, nuevos refuerzos de las Gloriosas

Nerea Bengoa regresa al Deportivo Alavés Gloriosas. La defensa vizcaína regresa al club albiazul en calidad de cedida por el Athletic Club hasta junio de ... 2026, al igual que hiciese la pasada campaña a las órdenes de Andrea Esteban con la que disputó 21 partidos, 20 de ellos de titular.

La defensa de 24 años nacida en Leioa volverá a estar bajo las órdenes de Andrea Esteban, aportando envergadura, fuerza y contundencia a la zaga albiazul. Bengoa inició su trayectoria futbo0listica en el club de su pueblo, donde pasó por topdasd las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo a los 15 años. En la campaña 2016/2017 firmó con el Athletic Club para militar en su filial, en el que permenció hasta 2019 cuando fichó por el Bizkerre. En el curso 2023/2024 regresó al segundo equipo del Athletic, antes de recalar en Vitoria la pasada temporada.

Refuerzo en la medular

Quien también llega a la escuadra alavesa en calidad de cedida desde Ibaigane es la mediapunta Claudia Fernández. La futbolista donostiarra empezó su trayectoria futbolíostuica en el Añorga KKE, donde militó hasta los 14 años antes de dar el salto al filial de la Real Sociedad, con el que consiguió una campaña más tarde el campeonato de liga de Segunda Federación y el ascenso a Primera RFEF.

La mediapunta gipuzcoana se caracteriza por ser una jugadora con un gran último pase, moverse muy bien entre líneas y tener una capacidad sobresalientepara filtrar balones. Además, cuenta con experiencia en Liga F, tras su debut esta pasada temporada en el derbi contra el Athletic Club disputado en San Mamés.