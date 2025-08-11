El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nerea Bengoa en un lance de un partido de la pasada campaña. Jesús Andrade

Nerea Bengoa y Claudia Fernández, nuevos refuerzos de las Gloriosas

La defensa vizcaína y la centrocampista guipuzcoana llegan en calidad de cedidas por el Athletic Club

Pablo Sanz

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:41

Nerea Bengoa regresa al Deportivo Alavés Gloriosas. La defensa vizcaína regresa al club albiazul en calidad de cedida por el Athletic Club hasta junio de ... 2026, al igual que hiciese la pasada campaña a las órdenes de Andrea Esteban con la que disputó 21 partidos, 20 de ellos de titular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

