«Las lesiones te enseñan a valorar hasta ponerte un calcetín»

Leyre Monente (Logroño, 25 años) vive con «ánimos intactos» y «supertranquila» el desafío de jugar el play off tras quedarse a las puertas del ascenso ... directo. Con una década de fútbol en sus piernas tras debutar en Primera a los 16 años, tiene claro que la fórmula para ascender pasa por reforzar la mente.-

– ¿Cuál ha sido el mensaje?

– Que muchos otros clubes querrían estar en nuestra posición. No podemos desaprovechar la oportunidad. Que vamos a ir a Cáceres a ganar el partido para luego tener la vuelta en Ibaia.

– ¿Cómo ve al rival?

– Van a ser dos partidos muy distintos allí y aquí. Su campo es muy difícil, la gente les apoya un montón. Nosotras a lo nuestro, a hacer nuestro partido de la mejor manera posible.

– Una victoria para cada equipo en la fase regular. ¿Esa experiencia vale para algo?

– Es como si fuese una semifinal. Y no nos vamos a guiar por el partido que hicimos en Cáceres. Lo hemos preparado mucho mejor.

– El play off muchas veces es un nuevo mundo. ¿Qué hay que hacer especialmente bien?

–Lo más importante es la parte mental, porque también tienes que jugar con el resultado. Que no se cierra el partido en 90 minutos, que pueda haber 180 o 210.

– ¿Piensan en jugar en Mendizorroza?

– A largo plazo claro que pensamos. Si puede ser el domingo que viene bien, pero si ya es la final de la vuelta del 24 de mayo pues mucho mejor.

Futbolista precoz «A mí no se me daban bien las muñecas. Yo en el patio siempre iba con los chicos»

– Es su segunda temporada. ¿Qué evolución está viendo?

– Es más competitivo. Hemos sido el mejor fuera de casa. Eso nos reconforta para jugar en Cáceres.

– En Vitoria ha recuperado la continuidad. ¿También se renueva la ilusión?

– La verdad es que sí. Estoy súper contenta aquí, disfrutando cada día con las compañeras.

– El suyo es un caso de precocidad. Debuta en Primera con 16 años. ¿Cómo lo recuerda?

– Hace casi diez años me dijeron que a ver si quería jugar al fútbol profesional fuera de casa. Lo acepté y no me arrepiento porque es un aprendizaje. Ahora las niñas vienen muy bien. Ya lo tenemos aquí con Raquel (Gil) o Jimena (Vicario), que son del 2005. También dan otra energía.

– Antes ya había sido campeona de Europa sub-17 y subcampeona del Mundo. Una experiencia para alguien tan joven.

– Lo empiezas a valorar ahora que tienes más años. A Islandia fui con 15 años y el Mundial de Jordania lo tuve con 17. En esas edades estás en una burbuja, que escuchas mucho eco pero no eres consciente. Y además jugar con Aitana, con Patri Guijarro... Lo disfruté, pero piensas, 'joe, lo podría haber disfrutado más'.

– Tuvo que empezar joven.

– Sí, con cinco años en Logroño, con chicos. Desde los 5 hasta los 13 jugué con chicos. Estuve en la Escuela de Tecnificación del Athletic y ya me tuve que ir a jugar a fútbol femenino. Estuve en el Logroño y a los 15 años me fui a Bilbao.

– Vamos, que lo tenía claro.

– Iba a ver a mi hermano entrenar y siempre iba con una pelota. Mi madre se sorprendía porque decía 'esta niña también va a ser futbolista'. A mí no se me daban bien las muñecas. Yo en el patio siempre iba con los chicos.

– ¿Cómo le ve ahora la familia?

– Les agradezco un montón. Los viajes que se ha pegado mi padre a Bilbao han sido extraordinarios. Ha priorizado casi más llevarme a mí que su propio trabajo. Y ahora se sienten orgullosos.

– Con 17 se rompe la rodilla. ¿Cómo lo vive?

– Estaba en el B del Athletic y me estaban empezando a subir. Siempre se dice que en el mejor momento te pasan las cosas malas. Me propuse el reto de algún día poder asentarme en el primer equipo y así lo hice.

– Con 19 debe operarse del hombro. ¿Tiene la sensación de que el fútbol se ensañó con usted?

– Piensas, '¿por qué todo me pasa a mí'. Pero como se suele decir, las peores batallas son para los mejores guerreros. Si me preguntasen si me volvería a lesionar diría que sí, porque aprendes muchas cosas.

– ¿Qué es lo que más aprendió?

– Resiliencia, mucha madurez, empiezas a valorar un montón más las cosas... Valoras hasta ponerte un calcetín, O con el hombro valoras poder peinarte. Luego siempre se sale.

– ¿Son las lesiones las que le motivan a estudiar Fisioterapia?

– Sí. Cuando me lesioné de la rodilla vi que me gustaba. Empecé a hacer fisio, pero me tuve a cambiar y ahora estoy en la Ciencias de la Actividad Física y el Deporte online, porque al entrenar a las mañanas no puedo ir a clase. Siempre he querido sacarme esa y luego Fisio.

– Ahora está en el Alavés. Ya se había enfrentado muchas veces.

– El Alavés es un club humilde y la palabra que más lo define es familia. Y yo siempre que me he enfrentado a ellas había perdido.

– Ahora le toca ganar.

– Exacto.