Las albiazules sellaron un triunfo completo en su estreno en Ibaia. Jesús Andrade
Alavés 3-1 AEM

Las Gloriosas están de vuelta

Las albiazules firman un solvente triunfo ante el AEM en su primer partido del curso en Ibaia

Iñaki Viloria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:45

El Alavés se sacó este domingo la espina del insuficiente empate del estreno liguero y, además, vengó la trascendental derrota de la penúltima jornada de ... la pasada temporada contra el AEM catalán. El arranque del curso en Ibaia deparó el regreso de una versión reconocible de las Gloriosas. Dos goles de Sobrón y otro de Inés, éste de penalti, sacaron el partido del atolladero para relanzar a las vitorianas.

