Las Gloriosas están de vuelta

El Alavés se sacó este domingo la espina del insuficiente empate del estreno liguero y, además, vengó la trascendental derrota de la penúltima jornada de ... la pasada temporada contra el AEM catalán. El arranque del curso en Ibaia deparó el regreso de una versión reconocible de las Gloriosas. Dos goles de Sobrón y otro de Inés, éste de penalti, sacaron el partido del atolladero para relanzar a las vitorianas.

El choque arrancó con el Alavés decidido a imponer su juego. Ambos equipos afrontaron el partido condicionados por el desgaste copero del pasado miércoles. El primer tanto llegó a los cuatro minutos. Inés filtró un pase medido desde la defensa, y Sobrón, de toque sutil, picó el balón por encima de la portera Lucía. La rápida ventaja quedó neutralizada diez minutos después. Sofía, novedad bajo los palos en detrimento de Jimena, rechazó un disparo desde la frontal y el balón suelto lo recogió otra Inés, la del AEM, para poner las tablas.

Alavés Gloriosas Sofía; Gaste (Navajas, min. 80), Inés, Bengoa (Pichi, min. 46), Merche; Nayadet, Celia (Viles, min. 46); Almudena, Guallar, Sobrón (Elene, min. 71); y Reyes (Paula León, min. 60). 3 - 1 AEM Lucía; Silvia Peñalver (Nora, min. 72), Noe, Vero Herrera, Ana; Evelyn (Loba, min. 72), Honoka, Amaya (Ransanz, min. 60), Inés (Laura Blasco, min. 60), Lara (Charle, min. 72); y Cintia. Goles. 1-0. M. 4 Sobrón; 1-1. M. 14. Inés; 2-1. M. 26. Inés, de penalti; 3-1. M. 65. Sobrón.

Árbitra. Luna Varo. Enseñó amarilla a la local Bengoa y a las visitantes Evelyn, Inés, Noa, Peñalver y Bacardit (técnico).

Incidencias. 300 espectadores en Ibaia.

Reyes ejerció muy bien la función de delantera centro, al jugar de espaldas y descargar balones que propiciaron llegadas peligrosas desde segunda línea. La buena disposición encontró premio poco después de superarse el ecuador del primer tiempo. Guallar realizó una jugada individual y fue objeto de penalti por infracción de Silvia Peñalver. Inés asumió la responsabilidad, y su disparo raso y ajustado engañó a la portera Lucía, lo que devolvió la ventaja a las locales, que crecieron en confianza.

Ampliar La entrenadora albizul Andrea Esteban sigue el partido con atención. Jesús Andrade

Sobrón apareció después en defensa para cortar un contragolpe de Lara, cerca de encarar a Sofía. Pese a la ventaja, la entrenadora del Alavés, Andrea Esteban, se decantó por realizar dos sustituciones al paso por los vestuarios: Pichi y Viles relevaron a Bengoa, única jugadora amonestada del Alavés en el partido, y Celia, respectivamente. El panorama de superioridad de las Gloriosas se mantuvo durante el segundo tiempo. Gaste, muy sólida en el lateral derecho, ofreció apoyos y colocó centros tensos al área que pusieron en aprietos a la defensa. Por su parte, Sobrón continuó castigando al AEM con desbordes y diagonales. El tanto de la tranquilidad llegó en el minuto 65: después de un barullo dentro del área, la propia Sobrón cazó un balón suelto y volvió a definir picado, lo que significó su doblete personal.

Elene y Navajas, en ventanas diferentes, fueron los últimos recambios para refrescar al equipo albiazul. Navajas se mostró sumamente activa, presionando arriba y generando rupturas que mantuvieron alerta a la defensa del AEM. Los últimos compases del encuentro refrendaron la superioridad local aunque sin engordar la ventaja. El conjunto catalán, resignado y aún sin victorias en el casillero liguero, apenas logró acercarse al área rival y terminó por sucumbir a la intensidad del conjunto albiazul. El pitido final de la colegiada andaluza Luna Varo fue celebrado con entusiasmo por jugadoras y aficionados de cara a situarse por la zona alta de la clasificación de Primera Federación. El Alavés suma cuatro puntos de seis posibles y muestra credenciales para aspirar a los puestos altos de la tabla por tercera temporada consecutiva. El siguiente partido de las Gloriosas será el próximo domingo contra el Barcelona B en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.