Las Gloriosas siguen intratables

Iñaki Viloria Domingo, 12 de octubre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Sigue intratable el Alavés Gloriosas, que exhibió pegada para tumbar al Alba Fundación y mantenerse como líder en solitario de Primera Federación. Paula León, Sobrón y Navajas firmaron los goles del triunfo ante la escuadra manchega, el quinto consecutivo del conjunto albiazul. El elenco de que dirige Andrea Esteban dominó la contienda de principio a fin gracias a su superioridad en la medular y a la inspiración ofensiva para definir las ocasiones.

Desde el inicio, las jugadoras de la escuadra vitoriana se adueñaron del balón y pusieron el ritmo de encuentro que más le convenía. La pareja formada por Almudena y Sobrón impuso su jerarquía en el terreno de juego, manejando los tiempos y filtrando balones entre líneas. Por delante, Paula León actuó como referente ofensivo, descargando de espaldas y dando continuidad al juego con criterio. El Alba Fundación trató de protegerse con un bloque bajo, pero apenas pudo contener el empuje del equipo local.

El dominio se tradujo en llegadas constantes sobre la portería de la escuadra manchega. Sobrón avisó con un disparo lejano y Almudena obligó a intervenir a Adriana antes de que el marcador se moviera. Superada la media hora, Paula León aprovechó un balón suelto en el área para firmar el 1-0 con un remate ajustado ante el que nada pudo hacer la cancerbera del equipo albacetense. El gol hizo justicia al monólogo de juego de las Gloriosas y permitió a las futbolistas de Andrea Esteban manejar la ventaja hasta el descanso sin sobresaltos.

El Alavés mantuvo la intensidad después del intermedio y dio un paso más en campo contrario. Con las líneas adelantadas y un ritmo alto de circulación de la pelota, el líder siguió acumulando ocasiones. Sobrón, superada la hora de juego, amplió la renta del cuadro albiazul con un sensacional lanzamiento de falta directa que se coló por la escuadra, imposible de detener para una cariacontecida Adriana. El segundo tanto espoleó tímidamente al Alba, que adelantó metros en busca de un gol que le devolviera al partido, pero se topó con una defensa impecable del conjunto vitoriano, liderada por una Inés muy segura en el eje de la zaga en cada intervención. Laura Moreno fue la más decidida a la hora de buscar la portería de Sofía, aunque sus intentos no fructificaron. Como un chut desde la frontal del área que se fue por encima de la portería.

Portería a cero

El tramo final confirmó de nuevo la superioridad del conjunto vitoriano, que retomó las riendas del encuentro y no se conformó con el 2-0. Continuó atacando con profundidad por las banda y Navajas puso la guinda al triunfo con un auténtico golazo: realizó un control orientado en la frontal del área y disparó con potencia al ángulo para sentenciar el encuentro y desatar la ovación del público presente en Ibaia.

Los minutos finales sirvieron para que Andrea Esteban refrescara el equipo sin perder control ni solidez. El cuadro albiazul se mostró ordenado, solidario y ambicioso, completando un partido de autoridad y madurez competitiva. El Alavés no solo sumó tres puntos, sino que reafirmó su identidad: presión alta, dominio territorial y eficacia en las áreas.

Alavés Gloriosas Sofía; Laia (Gaste, min. 63), Inés (Bengoa, min. 79), Pichi, Merche; Nayadet, Viles (Celia, min. 56); Guallar (Navajas, min. 63), Almudena, Sobrón; y Paula León (Reyes, min. 79). 3 - 0 Alba Fundación Adriana; Lucía Boyero, Cata, Marta, Marina Fariña; Leire (Nata, min. 76), Lucía Méndez (Olga, min. 64); Celia Gómez (Irene González, min. 58), Lara, Ortega (Sara Martínez, min. 64); y Eli (Laura Moreno, min. 58). Árbitra Couso Cuadrado (Comité catalán). Enseñó tarjeta amarilla a Guallar, Merche; Cata, Lucía Méndez y Ortega.

Goles 1-0 Paula León (min. 32). 2-0 Sobrón (min. 63). 3-0 Navajas (min. 76).

Incidencias Ibaia, 250 espectadores.