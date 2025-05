Agridulce empate de las Gloriosas en Cáceres

Las Gloriosas han cosechado esta tarde un agridulce empate en su lucha por el ascenso a Primera División contra el Cacereño (2-2) gracias a ... los goles de Manoly Baquerizo en la primera parte y de Tere Morató en la segunda. Una igualada que deja la eliminatoria abierta y que se decidirá en el partido de vuelta que se jugará el domingo 11 de mayo (12.30 horas) en Ibaia.

Las albiazules no empezaron mal el partido, con varias llegadas al área del cuadro extremeño. En una de esas aproximaciones un cabezazo de Manoly Baquerizo adelantó a las vitorianas en el marcador. Un resultado con el que, pese a una clarísima ocasión de Sara que detuvo de forma brillante Laura Martínez, se iba a llegar al descanso.

Tras el paso por vestuarios el cuadro extremeño introdujo a Cola en el terreno de juego en lugar de Lezcano y Andrea Esteban también movía el banquillo con la entrada de Almudena por Alba Aznar para tratar de encontrar un mayor equilibrio en el centro del campo. Pero cinco minutos después el Cacereño consiguió el empate gracias a Sara Rubio, que esta vez no perdonaba y mandaba el balón al fondo de la red.

Con la igualada, no obstante, las Gloriosas no se vinieron abajo y lo siguieron intentando. Hasta que en el minuto 68 Tere Morató provocaba un penalti que ella misma se iba a encargar de transformar. Séptimo gol de la temporada para la delantera andorrana que volvía a la titularidad tras su ausencia en el once en el último choque en casa contra el Getafe.

Sin premio

Una vez la ventaja en el electrónico, las pupilas de Andrea Esteban no se relajaron. Manoly Baquerizo, muy motivada contra su exequipo, estuvo a punto de marcar un golazo de tacón. Pero cuando mejor estaban las Gloriosas, el Cacereño volvía a empatar de nuevo el choque desde los once metros por mediación de Adela, que pese a fallar la pena máxima, cazaba el rechace y mandaba el esférico al fondo de las mallas (2-2).