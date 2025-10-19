Las Gloriosas se quedan sin pólvora

Álvaro Salgado Cáceres Domingo, 19 de octubre 2025, 21:27 Comenta Compartir

El líder Alavés se quedó sin pólvora por primera vez desde el arranque de la temporada. La igualada en Cáceres rompió una inmaculada trayectoria de siete victorias consecutivas entre Liga y Copa de la Reina. El pinchazo, sin embargo, apenas tuvo impacto en la clasificación. Pese a que la renta de las Gloriosas al frente de la tabla de Primera Federación se redujo de tres a dos puntos, su nuevo perseguidor es el Barça B, que no puede ascender, por lo que el empate permitió distanciar aún más al Villarreal, que hasta ahora se ha presentado como su rival directo en la carrera por alcanzar la máxima categoría. Las albiazules afrontan así el primer parón liguero con una ventaja de cuatro puntos sobre su adversario 'real'.

El Cacereño empezó más entonado. Yorladiz avanzó con el balón por la banda derecha y llegó hasta la frontal del área, donde provocó una falta peligrosa que la exalavesista Sara Carrillo ejecutó desviado de la meta de Sofía. En la jugada posterior llegó la réplica de las Gloriosas, pues Sobrón recibió un balón filtrado que le permitió quedarse mano a mano ante la guardameta Delia, que logró despejar el disparo de la jugadora riojana. Poco después, Sara Rubio intentó sorprender de disparo lejano a Sofía, que tuvo que esforzarse para atrapar el balón en dos tiempos. Pese a que el partido continuó con la intensidad inicial, con el Cacereño algo más dominador y buscando hacer daño por medio de la velocidad de Yorladiz, y un Alavés intentando aprovechar los contragolpes, no hubo más ocasiones en lo restante de la primera parte.

Andrea Esteban realizó una permuta al paso por los vestuarios del Manuel Sánchez Delgado. Celia relevó a Guallar para potenciar el centro del campo ante la elevada intensidad del conjunto extremeño. La reanudación fue similar al inicio del partido. El Cacereño tuvo pronto la mejor ocasión del encuentro: Yorladiz, un dolor de cabeza para el conjunto alavesista, estrelló un disparo en el larguero a los tres minutos de la reanudación, y justo en la jugada posterior, a modo de réplica, Bella sacó bajo palos un disparo de Paula León, que ya había superado a Delia. Poco a poco, el Cacereño perdió energía sobre el césped, lo que aprovechó el equipo vitoriano para amasar la posesión. Las visitantes amenazaron con centros laterales y saques de esquina, pero el habitual buen hacer defensivo del Cacereño en el Manuel Sánchez Delgado evitó el movimiento del marcador.

Duelo directo en Ibaia

Andrea Esteban consumió el cupo de tres ventanas de sustituciones para realizar una sola permuta en cada una de ellas. Raquel, Navajas y Elene relevaron respectivamente a Almudena, Viles y Sobrón. Pese a los intentos de abrir el marcador por parte de Las Gloriosas, y algunos aislados de las jugadoras locales, el resto del encuentro se desarrolló sin sobresaltos notables para las porteras, ya que no llegaron a producirse remates entre los tres palos. El siguiente partido del Alavés será el sábado 1 de noviembre (12.30 horas) contra el tercer clasificado, el Villarreal, en Ibaia, cuatro días antes de hacer lo propio frente al Levante, de Primera División, dentro de la tercera ronda de la Copa de la Reina.

