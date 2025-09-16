Las Gloriosas se medirán al Racing en la Segunda ronda de Copa Las albiazules, tras eliminar al Bizkerre, volverán a ejercer de visitantes el 1 o 2 de octubre

El Alavés Gloriosas ya tienen rival para la segunda ronda de la Copa de la Reina. El conjunto vitoriano se medirá al Racing de Santander, de nuevo a partido único, en una cita que se disputará el 1 o el 2 de octubre, en un horario aún por definir. Lo único seguro es que las albiazules volverán a ejercer de conjunto visitante.

El encuentro será, tal y como ha detallado el conjunto cántabro, en los Campos de Sport de Astillero, ubicado en la citada localidad cántabra. El Racing compite en Segunda RFEF, tercer peldaño y uno inferior al de las Gloriosas, aunque el choque eleva la dificultad respecto a la visita al Bizkerre de hace una semana.

Entonces las Gloriosas lograron imponerse con facilidad, con una goleada (0-5) gracias a los goles de Raquel Gil por partida triple, Paula León y Elene Errasti. Un triunfo sencillo antes del logrado este fin de semana en Ibaia contra el AEM. Ahora las albiazules tendrán que esperar para medirse a un conjunto cántabro que en la ronda inicial superó al Pradejón.

El conjunto cántabro ha arrancado la temporada con dos contundentes victorias frente al Eibar B (0-2) y el Atlético Villalonga (8-0). En las últimas temporadas el Racing ha peleado en la zona noble de la clasificación, aunque sin llegar a pelear hasta el final por el ascenso a la segunda categoría.

Las Gloriosas buscarán imponerse de nuevo a domicilio para adquirir el billete a la tercera ronda de la competición. Será entonces cuando la mitad de los clubes de la Liga F -los clasificados del 9 al 14 además de los dos recién ascendidos- entren en los bombos. Esa tercer ronda se jugará del 4 al 6 de noviembre.