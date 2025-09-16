El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las Gloriosas apearon al Bizkerre en la primera ronda. ADG

Las Gloriosas se medirán al Racing en la Segunda ronda de Copa

Las albiazules, tras eliminar al Bizkerre, volverán a ejercer de visitantes el 1 o 2 de octubre

Jon Aroca

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:54

El Alavés Gloriosas ya tienen rival para la segunda ronda de la Copa de la Reina. El conjunto vitoriano se medirá al Racing de Santander, de nuevo a partido único, en una cita que se disputará el 1 o el 2 de octubre, en un horario aún por definir. Lo único seguro es que las albiazules volverán a ejercer de conjunto visitante.

El encuentro será, tal y como ha detallado el conjunto cántabro, en los Campos de Sport de Astillero, ubicado en la citada localidad cántabra. El Racing compite en Segunda RFEF, tercer peldaño y uno inferior al de las Gloriosas, aunque el choque eleva la dificultad respecto a la visita al Bizkerre de hace una semana.

Entonces las Gloriosas lograron imponerse con facilidad, con una goleada (0-5) gracias a los goles de Raquel Gil por partida triple, Paula León y Elene Errasti. Un triunfo sencillo antes del logrado este fin de semana en Ibaia contra el AEM. Ahora las albiazules tendrán que esperar para medirse a un conjunto cántabro que en la ronda inicial superó al Pradejón.

El conjunto cántabro ha arrancado la temporada con dos contundentes victorias frente al Eibar B (0-2) y el Atlético Villalonga (8-0). En las últimas temporadas el Racing ha peleado en la zona noble de la clasificación, aunque sin llegar a pelear hasta el final por el ascenso a la segunda categoría.

Las Gloriosas buscarán imponerse de nuevo a domicilio para adquirir el billete a la tercera ronda de la competición. Será entonces cuando la mitad de los clubes de la Liga F -los clasificados del 9 al 14 además de los dos recién ascendidos- entren en los bombos. Esa tercer ronda se jugará del 4 al 6 de noviembre.

