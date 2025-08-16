Las Gloriosas se juegan el pase a la final de la EH Kopa contra la Real Sociedad

El Deportivo Alavés Gloriosas continúa su puesta a punto para el inicio del curso. Las albiazules disputarán esta tarde (19.30 horas) en el Joaquín ... Gastaminza de Alegría su cuarto amistoso de pretemporada frente a la Real Sociedad. Un partido correspondiente a las semifinales de la EH Kopa y que volverá a servir a Andrea Esteban para hacer pruebas antes del inicio de liga el primer fin de semana de septiembre en Madrid.

Las vitorianas llegan en buena forma tras superar este pasado miércoles al Real Madrid B por 2-1 en el Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero. Un choque en el que dejaron muy buenas sensaciones después de su triunfo el pasado sábado contra el DUX Logroño, conjunto recién ascendido a la Liga F, en Las Viñas por 2-0 gracias a los goles de Inés Altamira y Elene Viles. Además, también consiguieron tumbar con mucha autoridad (7-0) al Athletic B en el primer choque de pretemporada jugado a puerta cerrada en Ibaia. Tres victorias consecutivas con buen sabor de boca que esperan prolongar ante las guipuzcoanas, que golearon el pasado martes al Real Oviedo (4-1).

En caso de ganar las semifinales, las Gloriosas jugarán la final el domingo 24 de agosto (12.00 horas) en Laguardia ante el Eibar o el Athletic, que disputarán también hoy (19.00) su semifinal en Amurrio. Y si caen eliminadas, las vitorianas jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto en Alegría el sábado 23 de agosto (18.30 horas).