Itziar Gastearena, en el centro de la imagen, se ejercita junto a sus compañeras ayer en Ibaia. Rafa Gutiérrez

Las Gloriosas, «con energías renovadas» a por el ascenso

La capitana Gaste pide mantener la «mente fría» durante todo el curso e incide en aprender del varapalo del play off de la pasada temporada

Pablo Sanz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:12

Cuatro meses después de que cayesen eliminadas de forma cruel en las semifinales del play off de ascenso a Primera frente al Cacereño, las Gloriosas ... cuentan las horas para iniciar mañana la liga contra el Real Madrid B (12.00 horas). Un nuevo curso al que las albiazules, según Itziar Gastearena, Gaste, llegan «con las pilas cargadas y muy motivadas». «Tenemos bastantes ganas de empezar. Estamos con las energías renovadas y mucha ilusión que es lo más importante», indicó la capitana albiazul.

