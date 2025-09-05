Las Gloriosas, «con energías renovadas» a por el ascenso

Cuatro meses después de que cayesen eliminadas de forma cruel en las semifinales del play off de ascenso a Primera frente al Cacereño, las Gloriosas ... cuentan las horas para iniciar mañana la liga contra el Real Madrid B (12.00 horas). Un nuevo curso al que las albiazules, según Itziar Gastearena, Gaste, llegan «con las pilas cargadas y muy motivadas». «Tenemos bastantes ganas de empezar. Estamos con las energías renovadas y mucha ilusión que es lo más importante», indicó la capitana albiazul.

La campaña, tercera consecutiva en Primera RFEF (el segundo peldaño del fútbol femenino), llega con muchos cambios en la plantilla de Andrea Esteban. Tras las salidas de hasta diez jugadoras entre las que destacan la de la delantera Tere Morató, la guardameta Laura Martínez y la defensa internacional por Ecuador Manoly Baquerizo, la dirección deportiva encabezada por Dafne Triviño ha incorporado siete nuevos fichajes, tres de ellos –Ainhoa Guallar, Carmen Sobrón y Celia Ochoa– llegados desde Osasuna. «Hemos tenido muchas semanas para conocernos y las sensaciones del equipo han sido buenas. Han venido muchas jugadoras jóvenes que creo que nos van a dar un plus este año», avanzó.

Pese al duro revés en Ibaia en el último minuto de la prórroga contra el Cacereño, la central vizcaína se queda con el buen juego que el equipo desplegó la pasada temporada y el aprendizaje. «La temporada pasada se nos hizo bastante larga. Tuvimos el ascenso al alcance de nuestra mano en un primer momento y luego en el play off puede pasar cualquier cosa. Hay que tener la mente fría, ir partido a partido y no centrarnos en lo que va a llegar», reseñó Gaste, que matizó que «no hay ninguna presión».

Larga puesta a punto

Este varapalo ha supuesto que la pretemporada se haya adelantado para las jugadoras de Andrea Esteban, que el 15 de julio echaron a rodar con los pertinentes reconocimientos médicos y el 1 de agosto ya disputaron su primer encuentro de preparación en la capital alavesa frente al Athletic B. «Hemos tenido bastantes partidos», aclaró la defensa albiazul, que marcó en la derrota de su equipo contra la Real Sociedad en las semifinales de la Euskal Kopa.

El primer reto para las Gloriosas en esta campaña será el Real Madrid B. Un conjunto repleto de futbolistas de gran calidad individual y al que las alavesas vencieron (2-1) el pasado 13 de agosto con goles de Tores y Ari. «Hemos jugado contra ellas, pero estos partidos no tienen nada que ver con los de liga. Al final en pretemporada te importa menos perder», reflejó.

La lucha por volver cuatro años después a la máxima categoría del fútbol nacional empieza mañana. Un desafío en el que las vitorianas tendrán rivales difíciles como Betis, Valencia, Villarreal, AEM, Osasuna o el recién ascendido Real Oviedo, entre otros.