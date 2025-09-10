Las Gloriosas se dan un festín de goles ante el Bizkerre

Las Gloriosas han conseguido este miércoles la clasificación para la segunda ronda de la Copa de la Reina tras superar con autoridad al Bizkerre (0- ... 5). Las albiazules no dieron opción a las vizcaínas, que poco pudieron hacer ante la calidad y el buen juego de las futbolistas de Andrea Esteban.

La hoja de ruta de ambos equipos era clara: presionar alto en campo rival y forzar errores de sus rivales. Sin embargo, ninguno de los dos lo conseguía. Las jugadoras de Andrea Esteban empezaron a hacerse con el mando del partido hasta que en el minuto 14 se adelantaron en el marcador. Un centro de Elene Errasti, que se iba por velocidad de su par, fue rematado por Raquel Gil en el segundo palo, que a placer mandaba el balón al fondo de la red.

Bizkerre Enara Rodríguez, Naroa flores, Aintzane Gamboa, Marta Ávila, Amets Argaluza, Naiara Solís (María Ceberio M.70), Itsaso Miranda, Ane Miren Salazar (Malen Olañeta M.70, Paula Pinilla ( Nagore Garro M.60), Irati Gil (Garazi Belaustegi M.60) y Ariane Lezerika (Aizaro Rodrigo M.60). 0 - 5 Alavés Gloriosas Alavés Gloriosas: Sofía Fuente, Inés Altamira (Nerea Bengoa M.70), Maria García (Aiala Mugeta M. 81), Vicky Chica, Claudia Fernández (Elene Viles M.78) Celia Ochoa, Laura Navajas, Elene Errasti, Raquel Gil y Paula León (Reyes Moreno M. 70). Goles: 0-1, Raquel Gil (M.14). 0-2, Raquel Gil (M. 19). 0-3 Raquel Gil (M. 44). 0-4, Paula León (M. 65). 0-5 Elene Errasti (M.90).

Incidencias: 150 espectadores en Bolue.

Con ventaja en el marcador las vitorianas no se conformaron y siguieron acechando la meta vizcaína. Una salida en falso de de la portera Enara Rodríguez provocó una falta a Paula León que Raquel Gil se encargó de transformar para poner el 0-2. Un libre directo brillante por la escuadra izquierda sin que la cancerbera local pudiese hacer nada.

El Bizkerre lo intentaba, pero sin generar problemas a Sofía Puente. El partido se calmó, con las alavesas controlando el juego y las locales intentando sin éxito aprovechar algún descuido de sus oponentes. Antes del descanso, Raquel Gil anotaba el tercero. La delantera valenciana recibió un espléndido pase al espacio de Elene Viles, plantándose delante de Enara a la que regateó para marcar el segundo en su cuenta particular.

Plácida segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el choque no cambió. Las vitorianas continuaron con la posesión de balón tratando de prolongar todavía más la ventaja con Errasti como protagonista. La extrema guipuzcoana cuajó un buen encuentro y se encargó de asistir a Paula León en el cuarto gol de su equipo. Un centro suyo desde la derecha tras un córner encontró a la futbolista cedida por el Madrid CFF, que con un potente testarazo marcaba su primer gol con la zamarra albiazul.

Elene Errasti también acabó obteniendo la recompensa en forma de gol. La de Aretxabaleta marcó desde casi el centro del campo tras un error de la portera vizcaína en una salida de balón. Pese a los cambios realizados, el cuadro de Xabier Expósito no acabó de dificultar al Alavés que hasta el último minuto intentó marcar el sexto.

Buena victoria de las Gloriosas, que la exalbiazul Marta Sanadri no se quiso perder desde la grada, antes de su compromiso liguero de este domingo (12:00 horas) en Ibaia ante el AEM.