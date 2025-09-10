El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paula León celebra el cuarto gol albiazul. ADG
Bizkerre 0-5 Gloriosas

Las Gloriosas se dan un festín de goles ante el Bizkerre

Copa de la Reina ·

Las albiazules superan sin dificultades a las vizcaínas y se clasifican para la segunda ronda copera

Pablo Sanz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:22

Las Gloriosas han conseguido este miércoles la clasificación para la segunda ronda de la Copa de la Reina tras superar con autoridad al Bizkerre (0- ... 5). Las albiazules no dieron opción a las vizcaínas, que poco pudieron hacer ante la calidad y el buen juego de las futbolistas de Andrea Esteban.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  4. 4 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  10. 10

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las Gloriosas se dan un festín de goles ante el Bizkerre

Las Gloriosas se dan un festín de goles ante el Bizkerre