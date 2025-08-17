Las Gloriosas dan la cara, pero pagan sus errores y el acierto de la Real

Lo intentaron hasta el final, pero no pudo ser. Las Gloriosas cosecharon ayer su primera derrota de la pretemporada frente a la Real Sociedad. Un ... encuentro correspondiente a las semifinales de la EH Kopa en el que las albiazules se vieron penalizadas por los errores individuales y la escasa efectividad defensiva.

Y eso que el partido no comenzó mal para las vitorianas, que en el minuto 2 estuvieron a punto de adelantarse en el marcador. Un cabezazo de Carmen Sobrón tras un centro puesto desde la banda derecha obligó a Alazne Estensoro a intervenir y enviar el balón a córner. Una vez superado el susto inicial, la Real empezó a hacerse con el control del encuentro. Las txuri urdin, gracias a una presión muy alta, provocaron muchas dificultades a las futbolistas de Andrea Esteban para salir con el balón jugado, lo que motivó algún que otro error. Precisamente en uno de estos fallos llegó el primer gol del partido. Un pase atrás de Pichi a Jimena Vicario que se quedaba corto lo aprovechó Mirari Uria, que por bajo y a placer definió ante la guardameta alavesista, que nada pudo hacer.

Un duro castigo

Casi sin tiempo para digerir el gol, las Gloriosas recibieron un gran mazazo antes del descanso. Una pérdida de balón en campo propio dejó en buena posición a Arola Aparicio, cuyo disparo detuvo de forma espectacular Jimena Vicario. No obstante, el rechace lo aprovechó Intza Egiguren, que anotó a placer el 0-2 en la última jugada antes de encarar el camino a vestuarios y desencadenó el enfado de Andrea Esteban.

En la reanudación, con una temperatura más fresca en el Joaquín Gastaminza de Alegría, las Gloriosas salieron revolucionadas. Las albiazules, al igual que hicieron las donostiarras en los primeros 45 minutos, empezaron a morder arriba, cortando la fluidez en el juego de las futbolistas de Arturo Ruiz. Un libre directo de Carmen Sobrón que paró de forma sensacional Estensoro, avisó a las guipuzcoanas. La exjugadora de Osasuna, que la pasada campaña marcó cuatro dianas, cuajó un buen encuentro, corriendo bien al espacio y poniendo en aprietos a la zaga donostiarra.

Buenas sensaciones Carmen Sobrón fue la jugadora más destacada de las Gloriosas ante las donostiarras

Pero cuando mejor estaban las albiazules llegó el tercero de la Real. Un tiro flojo de Nerea Eizagirre que golpeó en una defensora alavesa, cambió la trayectoria del esférico y dejó a Vicario sin margen de reacción. Con el abultado resultado, el partido perdió ritmo. Hasta que el minuto 80 Gaste de cabeza, en una falta botada desde la izquierda, anotó el tanto del honor. Las Gloriosas se animaron y buscaron el segundo, pero cayeron eliminadas y jugarán el choque por el tercer puesto el sábado ante el Athletic, que no cayó en los penaltis frente al Eibar tras empatar a dos.