Las Gloriosas dan la cara, pero pagan sus errores y el acierto de la Real
Las albiazules quedan eliminadas de la EH Kopa ante una buena versión de las donostiarras, que aprovecharon con creces los errores vitorianos
Pablo Sanz
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:22
Lo intentaron hasta el final, pero no pudo ser. Las Gloriosas cosecharon ayer su primera derrota de la pretemporada frente a la Real Sociedad. Un ... encuentro correspondiente a las semifinales de la EH Kopa en el que las albiazules se vieron penalizadas por los errores individuales y la escasa efectividad defensiva.
Y eso que el partido no comenzó mal para las vitorianas, que en el minuto 2 estuvieron a punto de adelantarse en el marcador. Un cabezazo de Carmen Sobrón tras un centro puesto desde la banda derecha obligó a Alazne Estensoro a intervenir y enviar el balón a córner. Una vez superado el susto inicial, la Real empezó a hacerse con el control del encuentro. Las txuri urdin, gracias a una presión muy alta, provocaron muchas dificultades a las futbolistas de Andrea Esteban para salir con el balón jugado, lo que motivó algún que otro error. Precisamente en uno de estos fallos llegó el primer gol del partido. Un pase atrás de Pichi a Jimena Vicario que se quedaba corto lo aprovechó Mirari Uria, que por bajo y a placer definió ante la guardameta alavesista, que nada pudo hacer.
Un duro castigo
Casi sin tiempo para digerir el gol, las Gloriosas recibieron un gran mazazo antes del descanso. Una pérdida de balón en campo propio dejó en buena posición a Arola Aparicio, cuyo disparo detuvo de forma espectacular Jimena Vicario. No obstante, el rechace lo aprovechó Intza Egiguren, que anotó a placer el 0-2 en la última jugada antes de encarar el camino a vestuarios y desencadenó el enfado de Andrea Esteban.
En la reanudación, con una temperatura más fresca en el Joaquín Gastaminza de Alegría, las Gloriosas salieron revolucionadas. Las albiazules, al igual que hicieron las donostiarras en los primeros 45 minutos, empezaron a morder arriba, cortando la fluidez en el juego de las futbolistas de Arturo Ruiz. Un libre directo de Carmen Sobrón que paró de forma sensacional Estensoro, avisó a las guipuzcoanas. La exjugadora de Osasuna, que la pasada campaña marcó cuatro dianas, cuajó un buen encuentro, corriendo bien al espacio y poniendo en aprietos a la zaga donostiarra.
Carmen Sobrón fue la jugadora más destacada de las Gloriosas ante las donostiarras
Pero cuando mejor estaban las albiazules llegó el tercero de la Real. Un tiro flojo de Nerea Eizagirre que golpeó en una defensora alavesa, cambió la trayectoria del esférico y dejó a Vicario sin margen de reacción. Con el abultado resultado, el partido perdió ritmo. Hasta que el minuto 80 Gaste de cabeza, en una falta botada desde la izquierda, anotó el tanto del honor. Las Gloriosas se animaron y buscaron el segundo, pero cayeron eliminadas y jugarán el choque por el tercer puesto el sábado ante el Athletic, que no cayó en los penaltis frente al Eibar tras empatar a dos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.