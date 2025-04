Las Gloriosas se atreven con el camino largo

Jon Aroca Martes, 29 de abril 2025, 00:25 Comenta Compartir

La temporada del Alavés Gloriosas vuelve a empezar ahora. No es un borrón y cuenta nueva porque su segundo puesto en la fase regular ... de Segunda puede acabar siendo clave. Sin embargo, los cuatro equipos -Alavés, AEM, DUX Logroño y Cacereño- que afrontan el play off de ascenso a la máxima categoría parten del mismo punto. A las albiazules les tocará demostrar en la promoción por qué han peleado hasta el final por el liderato. No en vano, han aventajado en once puntos al tercer clasificado, el AEM. Son casi los mismos puntos que separan a éste del noveno, el Albacete.

Pero lo cierto es que el plantel femenino del Deportivo Alavés afronta también un escenario inédito en su breve pero intensísima existencia. Desde su nacimiento en 2017 el equipo nunca ha disputado un play off de ascenso a Primera. Lo arrancarán este fin de semana a domicilio frente al Cacereño. La compleja y exigente promoción, que genera no pocos sudores fríos en jugadoras, entrenadoras y afición de cualquier equipo, pondrá a prueba la templanza de un equipo cuyo talento está fuera de toda duda. Pero en el play off la mente importa tanto o más que el juego desplegado sobre el césped. Aunque eso no significa que el equipo vitoriano no esté curtido en situaciones límite. De ellas ha sacado momentos de celebración, pero también otros duros. Su primera batalla a cara o cruz fue el mismo curso 2017-2018. Entonces acababa de absorber la estructura del Gasteizko Neskak y era un año de transición que le llevó a pelear por la permanencia hasta el final. Entonces tuvieron que aguardar a un triunfo en la última jornada contra el Ardoi (0-4) que les dio la permanencia junto al Aurrera. A las albiazules se les escapó en un derbi ante Osasuna de la 2018-2019 la única plaza del play off El año siguiente, en cambio, el paseo sobre el filo no le salió bien. Aunque las albiazules aseguraron con muchísima antelación su plaza en la renovada segunda categoría, las Gloriosas se vieron en la pelea hasta el final con Osasuna por el primer puesto, que daba acceso al play off de ascenso a Primera. Así, ambos se vieron las caras en El Sadar en la penúltima jornada. Y, aunque el empate o la victoria daban de facto a las Gloriosas el primer puesto antes de afrontar un último partido asequible, acabaron cayendo (2-1) en un encuentro que a punto estuvieron de empatar al final. Pero ahí se escapó el play off en la primera jornada negra del joven equipo. Permanencia fallida en 2022 En la 2019-2020, el covid detuvo en seco la Liga -las Gloriosas estaban a la caza del liderato de su grupo- y obligó a un novedoso formato un curso después. Entonces la competición estuvo dividida en cuatro subgrupos por criterios geográficos que emparejaba en otros dos a los mejores de cada uno. Solo el primero subía y ese equipo fue el Alavés. De nuevo, en la última jornada. La Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid tiene desde entonces un significado especial, el del primer y hasta ahora único ascenso del equipo a la máxima categoría. Jornada histórica El triunfo ante el Atlético B de la liguilla de la 2020-2021 selló el primer billete vitoriano a la élite Tras lograr una brillante permanencia en la 2021-2022, las Gloriosas se vieron en la pelea por la salvación un año después. Otra batalla en la última jornada. Aunque entonces los números jugaban en su contra. Necesitaba derrotar al Alhama en casa y esperar resultados. Solo pudo empatar (1-1). El pasado fin de semana volvió a vivir otro partido decisivo. Cumplió, pero tampoco fue suficiente. Ahora, en cambio, tiene su destino en su mano.

