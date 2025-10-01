Las Gloriosas se ahorran el suspense

Jon Aroca Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:23 Comenta Compartir

El misterio duró 22 minutos y un envenenado disparo al larguero. Es lo que tardó Raquel Gil en servirle desde la izquierda a Elene Errasti el tanto que inició la goleada de unas solidísimas Gloriosas ante el Racing de Santander con la que compraron el billete para la tercera ronda de la Copa. El gol con el que rentabilizaron su buen arranque de encuentro y que también sirvió a las albiazules para olvidar su único susto del partido, un disparo de la local Valentina Lucumi en el minuto 3 que se fue al travesaño.

Racing Revuelta; Cavada (Ruiz, m. 60), Calderón, Corbacho, Domínguez; Valladolid, De Diego (Calvo, m. 60), Lucumi (Rabasco, m. 66), Carbó (Cabrero, m. 60) y Canal (Aitana, m. 73). 0 - 3 Alavés Gloriosas Jimena; Parera, Altamira (Pichi, m. 61), Bengoa (Aiala, m. 73), Gaste (Izal, m. 61); Navajas, Celia Ochoa, Elene (Ariadna, m. 83), Claudia Fernández, Raquel Gil y Reyes (Paula León, m. 46). Goles 0-1, m. 22, Elene. 0-2, m. 28, Raquel Gil. 0-3, m. 36, Celia Ochoa.

Árbitro González. Amonestó a Canal.

Incidencias Partido de la segunda ronda de Copa disputado en Astillero.

Pero el Deportivo Alavés se despidió pronto del suspense con dos goles que dejaron sentenciado el encuentro poco después de la media hora de partido en un cuarto de hora letal. Raquel encontró el suyo en el minuto 28 con un disparo cruzado desde la izquierda y Celia Ochoa dio a balón parado, de cabeza en el primer palo, la puntilla en el 36 a un Racing voluntarioso pero que sufrió a la hora de frenar a un Alavés capaz de demostrar sobre el césped sus galones de equipo una categoría superior al bloque local.

Ahora las Gloriosas esperan rival para una nueva fase copera que presentará la novedad de dar entrada a ocho equipos militantes en la máxima categoría, los clasificados del 9 al 14 el curso pasado además de los dos ascendidos. Eso permitirá a las albiazules ostentar una localía -se jugará del 4 al 6 de noviembre- a través de la que buscarán alargar su idilio con una Copa inmaculada. Tras imponerse con contundencia al Bizkerre (0-5), el Racing planteaba un escenario de mayor exigencia al que el bloque vitoriano respondió con suma sobriedad y a través de un fútbol asociativo, vertical y con dos bazas de puro desequilibrio en las bandas como Raquel Gil y Elene Errasti.

Control defensivo

Aunque la primera fue de Claudia Fernández desde la frontal en el minuto 14. Entonces las albiazules ya habían terminado de asentarse en la mitad ofensiva sin apenas conceder al Racing oportunidades de salir a la contra. El gol de Elene elevaba al marcador esa superioridad y el de Raquel en el lapso de poco más de cinco minutos sofocaba el conato de rebeldía local. Con el tercero las Gloriosas bajaron la persiana y se centraron en conservar la ventaja en un encuentro inmerso a partir de entonces en una fase más pausada.

El descanso cambió la referencia ofensiva de las locales con la entrada Paula León por Reyes pero mantuvo el guion. Suma comodidad y algunos intentos aislados como el de la lateral Laia Parera en el minuto 50. La catalana, ya titular ante el Bizkerre, volvió a gozar en Copa de valiosos minutos para coger ritmo tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que le hizo perderse el curso pasado al completo. Parera fue una de las mejores albiazules en un segundo acto que trasladó el protagonismo ofensivo a la banda derecha.

El partido se mantuvo en una fase de cierto letargo hasta el cuarto de hora final. La valentía de un Racing que mantuvo su insistencia a pesar de la desventaja abrió huecos en ataque, aunque Raquel en el 78 -mérito de una excelente doble parada de la portera local-, Paula León en el 86 y Laura Navajas tres minutos después no encontraron el cuarto. Tampoco hizo falta. Ahora espera el Atlético B (domingo, 12 horas) en el duelo por el liderato liguero.