Así se creó la primera peña de las Gloriosas: «El objetivo es que todas las niñas se vean reflejadas en ellas»

La primera peña del Deportivo Alavés femenino ya es una realidad. 'Las Gloriosas', nombre de esta nueva agrupación que coge su denominación del apodo con ... el que se conoce a las jugadoras de Andrea Esteba, fue presentada el pasado miércoles para fomentar el compañerismo y el respeto con una finalidad clara. «El objetivo es que todas las niñas alavesas se vean reflejadas en ellas», señala a este periódico Joseba Urtaran, integrante de la junta directiva y líder de este proyecto.

La creación de 'Las Gloriosas' viene desde muy atrás. Fue en 2022 cuando a Urtaran, junto a otros padres y madres del Irubat, se le ocurrió la idea de conformar una peña para animar a las Gloriosas. «El boom que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años ha sido enorme. Hace tres años, el Irubat formó su primer equipo de fútbol femenino y a día de hoy tiene cuatro. Empezamos a hablarlo y tomé la iniciativa de llevarlo hacia adelante», comenta muy orgulloso.

«Antes de la presentación han tenido detalles con las chicas del Irubat de forma anónima» Joseba Urtaran Integrante de la junta directiva

Ahora, son 49 de las 75 jugadoras de este club vitoriano ubicado en el barrio de Santa Lucía, con edades comprendidas entre 10 y 14 años, quienes han formado la peña. «Creemos que podemos conseguir que todas ellas se animen», afirma Urtaran, que matiza que alrededor de 30 son ya abonadas del equipo masculino y habituales de Mendizorroza. No obstante, no quiere que solo sean futbolistas del Irubat quienes formen parte de esta peña. «Queremos que a través del boca a boca nuestras jugadoras animen a las de otros clubes alaveses a que se unan. Que las niñas que nunca han ido a Ibaia lo hagan y vean el ambiente que hay», argumenta Urtaran, que no desea que la peña disponga de redes sociales.

El compromiso de las jugadoras con la peña es absoluto. A la presentación en el gastrobar QBOSQ acudieron Nayadet Opazo, Tere Morató, Laura Navajas, Encarni Jiménez y la capitana Alba Aznar, además de la directora deportiva Dafne Triviño y Luis Querejeta, presidente de la Fundación Baskonia-Alavés. Urtaran está muy agradecido al club y a las cinco integrantes de la plantilla que les arroparon en el acto. «Antes de la presentación tuvieron algunos detalles con las chicas del Irubat», explica sobre las fotos y las firmas que se pudieron llevar algunas de ellas a casa.

Pero estas no fueron las únicas sorpresas de las que disfrutaron. De forma completamente improvisada, las futbolistas albiazules no dudaron en ponerse a jugar un rondo con ellas. «Estábamos dentro del bar, les vimos y no quisimos salir para romper ese momento. La madre de una de las jugadoras se dio cuenta y salió a grabarlo para tenerlo de recuerdo porque estaba muy sorprendida. Fue todo muy natural y de forma completamente improvisada. Un gran gesto por su parte», agradece Urtaran.

15 nuevas solicitudes

Desde su presentación hace 48 horas, 'Las Gloriosas' han recogido 15 nuevas solicitudes para sumarse al proyecto, que no tienen ningún coste. «El compromiso con la peña depende de ellas», subraya Urtaran. Un auge por el que también han recibido la bienvenida de otras agrupaciones vascas como la 'Peña Athletic All Iron'. «Ya hemos plantado la semilla y ahora tenemos que ir creciendo poco a poco».